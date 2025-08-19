Rebanho bovino goiano registra mais de 22,8 milhões de cabeças no 1º semestre de 2025

Rebanho bovino goiano alcançou a marca de 22.884.678 cabeças no primeiro semestre de 2025, segundo dados apurados pela Agrodefesa (Foto: Agrodefesa)

O rebanho bovino goiano alcançou a marca de 22.884.678 cabeças no primeiro semestre de 2025, segundo dados apurados pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa). O levantamento ocorreu de maio a julho deste ano, durante a 1ª etapa obrigatória da Declaração de Rebanho, com informações fornecidas diretamente pelos pecuaristas por meio do Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago).

O município com o maior rebanho do estado é: Nova Crixás, com 797.484 cabeças, seguido por:

São Miguel do Araguaia (596.568);

Porangatu (458.370);

Caiapônia (407.111);

Mineiros (380.454);

Jussara (372.402);

Aruanã (370.750);

Crixás (352.787);

cidade de Goiás (324.565);

Itarumã (281.286).

Segundo o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, o resultado representa um avanço em relação à etapa anterior da declaração obrigatória de rebanho, realizada nos meses de novembro e dezembro de 2024.

“Na 2ª etapa do ano passado, registramos 22.737.550 cabeças. Esse crescimento mostra a força da pecuária goiana, a confiança dos produtores no trabalho da Agrodefesa e a maior adesão ao Sidago”, informa.

“O contato direto com o produtor, levando informações sobre a importância da declaração correta e orientações sobre os programas sanitários, contribui para melhorias em toda a cadeia produtiva. Nossos técnicos atuam tanto na educação sanitária quanto na fiscalização, cuidando da sanidade animal”.

“A defesa agropecuária é uma via de mão dupla, sem a parceria entre produtores e Agrodefesa, não alcançaríamos os resultados que Goiás apresenta”, afirmou Douglas Meyer, coordenador da Unidade Regional Rio Vermelho da Agrodefesa, que atende os municípios de Nova Crixás, Crixás, Goiás e Aruanã.

Orientação

A atualização de dados apontou também a existência de 130.850 propriedades rurais em Goiás. Porém, desse total, uma pequena parcela (7.868 propriedades) ainda não efetuou a declaração, o que reforça a importância da mobilização contínua junto ao setor produtivo.

“É necessário destacar que a declaração é fundamental para o planejamento das ações de sanidade animal desenvolvidas pela Agência, especialmente de prevenção e controle de doenças, e para nossa atuação em todo o estado”, afirma a gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, Denise Toledo.

Ela explica que os produtores que deixaram de entregar a declaração no prazo, que terminou em 15 de julho, ficam inadimplentes e bloqueados no Sidago.

“Eles ficam sem permissão para movimentar animais, por exemplo, além de sofrerem outras sanções previstas em lei. Além dessa questão, é importante que todos se atentem para o fato de declarar seus rebanhos, pois é a partir desses dados que a Agrodefesa e o próprio Ministério da Agricultura e Pecuária irão desenvolver ações para proteger as criações existentes no Estado”, salienta.

Para regularizar, o produtor pode procurar a Unidade Operacional Local da Agrodefesa mais próxima de sua propriedade. Os endereços estão disponíveis no site goias.gov.br/agrodefesa/unidades-regionais.

Plantel de aves soma 118.603.581 galinhas declaradas na 1ª Etapa de Declaração de Rebanho 2025. Rio Verde lidera ranking, concentrando cerca de 15 milhões de galinhas (Foto: Agrodefesa)

Outros rebanhos

No estado de Goiás, o rebanho é diversificado e expressivo. Dados levantados durante a 1ª etapa da Declaração de Rebanho revelaram que, atualmente, há:

351.674 equídeos distribuídos em 74.117 propriedades;

2.057.774 suínos em 40.993 propriedades;

83.261 ovinos em 3.142 propriedades;

17.542 caprinos em 2.014 propriedades;

11.490 colmeias;

além de 5.943 abelhas rainhas, em 182 propriedades produtoras de mel.

O plantel de aves é o que mais se destaca, somando 118.603.581 galinhas declaradas na 1ª Etapa de Declaração de Rebanho 2025. O município de Rio Verde lidera o ranking, concentrando cerca de 15 milhões de galinhas, além de possuir um dos maiores plantéis de suínos, com 800 mil animais declarados.

“Hoje, a Regional Rio Verdão responde pelo maior plantel de suínos e aves do nosso estado de Goiás. Isso se deve à presença de grandes integradoras na região, atuando em parceria com produtores rurais em suas granjas e núcleos de produção para atender às demandas do setor”, explica Giovani Miranda, coordenador da Unidade Regional Rio Verdão. Rio Verde também possui um dos maiores plantéis de suínos, com 800 mil animais declarados (Foto: Agrodefesa)

Segundo ele, trata-se de um nível de produção altamente profissional e tecnificado, com granjas modernas, equipadas com tecnologia de ponta e acompanhamento sanitário constante.

“Esse trabalho é feito por profissionais das integradoras e também pelos técnicos da Agrodefesa, médicos veterinários com grande experiência na cadeia produtiva de suínos e aves, que orientam, atendem e dão suporte necessário para garantir a qualidade e a sanidade do plantel, atendendo tanto ao mercado nacional quanto internacional”, afirma.

Giovani destaca ainda a importância da integração entre produtores e Agrodefesa, que trabalham em sintonia para assegurar qualidade e abrir novos mercados.