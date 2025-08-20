Agehab entrega Aluguel Social em Silvânia e Cristianópolis 

Programa beneficiou 75 famílias em Silvânia e 39 em Cristianópolis nesta segunda-feira (18/08)

Foto: Edgard Soares

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entregou, nesta segunda-feira (18/08), 114 cartões do Aluguel Social em dois municípios. Foram beneficiadas 75 famílias em Silvânia e 39 em Cristianópolis.

De acordo com a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o papel do Estado é apoiar as pessoas que mais precisam com políticas públicas eficientes. “As despesas com o aluguel consomem grande parte da renda das famílias. Com essa ajuda, elas podem abrir espaço para realizar outros sonhos”, declara Gracinha.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, frisa que o benefício de R$ 350, pago por 18 meses, é destinado às famílias em vulnerabilidade social, unicamente para a despesa com o aluguel. “O Aluguel Social é uma política habitacional de grande importância porque reduz o impacto desse gasto no orçamento doméstico. Sendo um recurso destinado exclusivamente para esse fim, o valor é repassado diretamente do locatário para o locador, via aplicativo bancário”, observa Baldy.

De acordo com o presidente da Agehab, desde 2021, quando teve início o Programa, já foram entregues mais de 76 mil cartões, distribuídos em 145 municípios em atendimento até agora.

Uma das famílias beneficiadas em Cristianópolis é a da dona de casa Marilene Cirino Rosa, 43 anos, mãe de dois filhos. Ela contou que paga R$ 600 de aluguel. “Com essa ajuda, mais da metade do aluguel está garantido, então eu já economizo pra pagar uma energia, uma água, então ajuda bastante”, revelou Marilene.

Além do Aluguel Social, os dois municípios estão sendo beneficiados com casas a custo zero. No caso de Silvânia, estão em fase de conclusão 40 unidades habitacionais. Em Cristianópolis, já foram entregues 50 moradias e outras 100 estão em fase de construção.

