Agehab entrega escrituras em Uruaçu e sorteia casas em Mutunópolis

Agência Goiana de Habitação (Agehab) leva 73 documentos a famílias uruaçuenses e define nomes de 39 famílias mutunopolinas que vão receber moradias a custo zero

Foto: Octacílio Queiroz

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entregou nesta terça-feira (19/08), em Uruaçu, 73 escrituras definitivas de imóveis a famílias do município. A solenidade ocorreu na Feira Coberta da cidade, como parte das ações do programa Pra Ter Onde Morar – Escritura. A iniciativa garante, gratuitamente, a entrega do documento que afiança legalmente a propriedade da casa própria a famílias de baixa renda.

Entre os beneficiados estava a aposentada Severina Moreira da Silva, de 65 anos, moradora do Setor Oeste, que esperou quase quatro décadas pela regularização do seu imóvel. “Foi difícil manter essa casa. Fui arrumando aos poucos. Agora com a escritura, acho que vai mudar muita coisa. A gente pode até vender sem ter problema. Eu fazia tudo que um dono faz, pagava o IPTU, por exemplo, mas ainda estava faltando alguma coisa. Agora não falta mais”, comemora.

O programa Pra Ter Onde Morar – Escritura tem como objetivo regularizar gratuitamente imóveis de famílias de baixa renda que vivem em moradias construídas e doadas no passado em áreas então pertencentes ao Estado. O processo inclui levantamento topográfico, cadastro social, elaboração de plantas, registros cartoriais e a entrega da escritura definitiva.

“O programa tem impacto direto na vida das pessoas, porque segurança jurídica é dignidade. A escritura garante que a casa é realmente delas, abre portas para financiamentos, reformas e dá tranquilidade para as famílias”, afirma o presidente da Agehab, Alexandre Baldy. “Isso resolve um problema que muitas vezes se arrasta por décadas. Estamos transformando a vida das pessoas com ações concretas”, reforça ainda o secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias.

Casas sorteadas

Ainda nesta terça-feira (19/08), o Governo de Goiás realizou em Mutunópolis sorteio de famílias que serão contempladas com moradias a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção. O evento foi realizado na Escola Municipal Irmã Francisca Mariosa. O programa prevê a construção e entrega gratuita de unidades para famílias em vulnerabilidade social. O sorteio é uma das etapas do processo seletivo, que garante transparência e igualdade de acesso aos benefícios oferecidos pelo Estado.

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás