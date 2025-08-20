Baldy entrega apartamentos do Crédito Parceria em Formosa e Valparaíso nesta quarta-feira (20/08)

População de Formosa receberá 208 unidades habitacionais; em Valparaíso serão entregues 252 apartamentos

Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza nesta quarta-feira (20/08) entregas de 460 apartamentos do Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria, no Entorno do Distrito Federal.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, fará as entregas de 208 unidades do Residencial Vila das Hortênsias, em Formosa, às 9h; e de 252 apartamentos do Residencial Monte Alegre VIII, IX e X, em Valparaíso, às 10h. Em Formosa a solenidade acontecerá na Vila 3, Lote 68-A, chácara Setor Abreu; já em Valparaíso será na Rua Esperança, Quadra 01, Lote 14 – Chácara Brasil.

“As ações são resultado do compromisso do Governo de Goiás com as famílias que mais precisam, em regiões de alta demanda como o Entorno do Distrito Federal. Estamos transformando vidas com trabalho sério e políticas públicas eficientes”, declara o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, destaca que a política habitacional goiana é uma das mais sólidas do País. “A determinação do governador é clara: levar moradia digna para todos os cantos de Goiás. Trabalhamos para atingir 10 mil famílias com moradias a custo zero. Estamos avançando rapidamente com esta meta”, completa Elias.

Serviço

*Agenda 1: Entregas de 208 apartamentos em Formosa (GO)

Data: 20/08 – quarta-feira

Horário: 9 horas

Local: Residencial Vila das Hortênsias

Endereço: Vila 3, Lote 68-A, chácara Setor Abreu

*Agenda 2: Entregas de 252 apartamentos do Residencial Monte Alegre VIII, IX e X em Valparaíso (GO)

Data: 20/08 – quarta-feira

Horário: 10 horas

Local: Residencial Ilhas do Cerrado

Endereço: Rua Esperança, Quadra 01, Lote 14 – Chácara Brasil

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás