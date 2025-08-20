Caiado apresenta transformação de Goiás em conferência do Banco Santander

20 de agosto de 2025
caiado

Caiado destaca avanços de Goiás e fala em legado de otimismo durante evento com governadores em São Paulo (Foto: Romullo Carvalho)
“Legado de otimismo”. Essa foi a forma como o governador Ronaldo Caiado descreveu os seis anos e meio à frente do Governo de Goiás, nesta quarta-feira (20/08), durante a 26ª Conferência Anual do Banco Santander, realizada em São Paulo.

Para uma plateia composta por empresários, o governador goiano narrou como a reorganização da máquina pública e os investimentos em áreas essenciais levaram o Estado ao patamar de referência nacional em várias frentes, atraindo cada vez mais investidores.

Caiado mostrou, com exemplos práticos da própria trajetória no Executivo, “o quanto é viável quando um Estado é bem administrado”. Ele falou da superação do cenário de colapso encontrado em 2019, com dívidas bilionárias e folhas de pagamento atrasadas.

“O que precisa é ter coragem de fazer. E que o governante tenha credibilidade moral e coragem para assumir posições. Sem isso, dificilmente romperia o processo”, enfatizou.
As renegociações de dívidas e reformas abriram caminho para uma expansão administrativa em Goiás. O próximo passo, lembrou Caiado, foi a segurança pública. Houve investimentos em inteligência e capacitação de profissionais, seguidos de queda nos índices de criminalidade.

“Varremos do Estado a condição de ter áreas sob comando de narcotráfico”, pontuou. Como consequência, o estado estabeleceu um ambiente propício à atração de empresas, geração de renda e desenvolvimento.

Goiás mantém tendência de redução da criminalidade
“A situação vai acalmando, e a população vai acreditando no Estado. Neste momento, criei espaço para atacar outras áreas. Tanto é que chegamos hoje ao primeiro lugar no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. Somos o segundo lugar na alfabetização na idade certa. Fizemos a regionalização da saúde, com estruturas em cinco regionais do Estado. Criamos programas sociais para emancipar pessoas. Com isso, fomos recuperando a condição de investimento. As pessoas voltaram a acreditar e passaram a migrar para Goiás”, elencou o governador.
Caiado mencionou os resultados da segurança pública goiana como um espelho do que deveria ocorrer em todo o território nacional.

“Isso faz com que o empresariado e a sociedade acreditem que você resgatou o Estado Democrático de Direito. O Estado tem a mão de comando. Não é um pedaço de território do Estado, e o outro da facção”, pontuou. “Isso é o que desequilibra fortemente o Brasil neste momento”, criticou.
Mediado pela economista-chefe do Santander Brasil, Ana Paula Vescovi, o painel Governança, Liderança e Desenvolvimento Nacional: Caminhos para o Brasil do Futuro reuniu, ao lado de Caiado, os governadores Helder Barbalho (Pará), Romeu Zema (Minas Gerais) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

Outros 24 painéis do evento debateram temas como indústria, investimentos globais no país, cenários para o setor de seguros, infraestrutura, a chegada da COP30, guerra tarifária e perspectivas do setor imobiliário.

Conferência Banco Santander
Realizada nos dias 19 e 20 de agosto, a Conferência Anual do Banco Santander reúne, além de autoridades políticas, lideranças do mercado financeiro para discutir tendências econômicas, políticas e tecnológicas do país.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás

Tags:

Veja também

ceitec

RH da Prefeitura ganha novo espaço no Ceitec para melhor atender os servidores

20 de agosto de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

20 de agosto de 2025
baldy

Baldy entrega apartamentos do Crédito Parceria em Formosa e Valparaíso nesta quarta-feira (20/08)

20 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

caiado

Caiado apresenta transformação de Goiás em conferência do Banco Santander

20 de agosto de 2025
ceitec

RH da Prefeitura ganha novo espaço no Ceitec para melhor atender os servidores

20 de agosto de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

20 de agosto de 2025
baldy

Baldy entrega apartamentos do Crédito Parceria em Formosa e Valparaíso nesta quarta-feira (20/08)

20 de agosto de 2025
agehab3

Agehab entrega escrituras em Uruaçu e sorteia casas em Mutunópolis

20 de agosto de 2025