RH da Prefeitura ganha novo espaço no Ceitec para melhor atender os servidores

20 de agosto de 2025
ceitec

Alteração tem como objetivo reorganizar os serviços prestados, visando oferecer um atendimento mais eficiente aos servidores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O atendimento realizado pela Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação (SEMAD) passou por mudanças em relação ao local de funcionamento no último mês.

Alguns serviços, anteriormente oferecidos no Centro Administrativo Adhemar Santillo, passaram a ser realizados, a partir deste mês de agosto, no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (Ceitec), localizado na Avenida Profa. Zenaide de Calle Roriz, nº 1350, no Bairro Jundiaí.

Com a mudança, o local contará com os seguintes setores:

-Diretoria de Gestão de Pessoas;
-Gerência de Gestão de Pessoas e Ponto Eletrônico;
-Gerência de Gestão de Carreira e Operações;
-Gerência de Posse, Protocolo e Apoio Administrativo;
-Gerência de Análise de Processos e Normas.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação (SEMAD), a alteração tem como objetivo reorganizar os serviços prestados, visando oferecer um atendimento mais eficiente aos servidores.

 

