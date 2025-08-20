RH da Prefeitura ganha novo espaço no Ceitec para melhor atender os servidores

Alteração tem como objetivo reorganizar os serviços prestados, visando oferecer um atendimento mais eficiente aos servidores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Alguns serviços, anteriormente oferecidos no Centro Administrativo Adhemar Santillo, passaram a ser realizados, a partir deste mês de agosto, no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (Ceitec), localizado na Avenida Profa. Zenaide de Calle Roriz, nº 1350, no Bairro Jundiaí.

Com a mudança, o local contará com os seguintes setores:

-Diretoria de Gestão de Pessoas;

-Gerência de Gestão de Pessoas e Ponto Eletrônico;

-Gerência de Gestão de Carreira e Operações;

-Gerência de Posse, Protocolo e Apoio Administrativo;

-Gerência de Análise de Processos e Normas.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Inovação (SEMAD), a alteração tem como objetivo reorganizar os serviços prestados, visando oferecer um atendimento mais eficiente aos servidores.