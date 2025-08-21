Material de prova da quinta etapa do 14º Circuito Anapolino poderá ser retirado a partir desta quinta (21)

21 de agosto de 2025
corrida de rua

Retirada poderá ser feita mediante a apresentação de documento original com foto e a troca de alimentos não perecíveis

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O material de corrida para os participantes da quinta etapa do 14º Circuito Anapolino poderá ser retirado a partir desta quinta-feira (21), das 9h às 17h, pelas equipes inscritas no Ginásio Internacional Newton de Faria.

Os atletas individuais poderão retirar seus kits na sexta-feira (22), das 9h às 17h, e no sábado (23), das 9h às 14h.

O material padrão inclui o número de peito acompanhado do chip, que rastreia o percurso e o tempo de prova dos atletas. Já o kit promocional, distribuído por meio de um sorteio realizado anteriormente, contém camiseta, viseira e sacochila.

A retirada poderá ser feita mediante a apresentação de documento original com foto e
a troca de alimentos não perecíveis de acordo com a seguinte tabela:

-1001 a 1501 | ARROZ (2 kg)
-1502 a 2002 | FEIJÃO (2 kg)
-2003 a 3004 | AÇÚCAR (2 kg)
-3005 a 3505 | MACARRÃO (2 pacotes de 500g ou 1 kg)
-3506 a 4005 | CAFÉ (250g)
-4006 a 5007 | ÓLEO ( 2 unidades de 900ml)
-5008 a 5507 | FLOCÃO DE MILHO ( 4 pacotes de 500g ou 2 kg)
-5508 a 6007 | LEITE EM PÓ (400g)
-6008 a 6507 | AVEIA EM FLOCOS (450g)
-6508 a 7012 | ACHOCOLATADO EM PÓ (400g)
-7013 a 7513 | BOLACHA – ROSQUINHA (2 pacotes de 600g)

Os alimentos arrecadados serão transformados em cestas básicas e, por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Esporte e de Assistência e Políticas Sociais, serão distribuídos a famílias do município.

Homenagem, comemoração e caminhada inclusiva

A quinta etapa do 14º Circuito Anapolino de Corrida de Rua será no próximo domingo (24), com largada e chegada em frente ao Centro Universitário Fama, localizado na Vila Jaiara, em comemoração aos 77 anos do bairro. O evento também homenageará Yara, filha do fundador da região.

O percurso de 5km reunirá atletas locais e de cidades vizinhas. Para reforçar a campanha Agosto Lilás, que combate a violência contra a mulher, todos receberão um laço lilás.

Antes da prova principal, às 6h45, haverá uma caminhada inclusiva para pessoas com deficiência e cardiopatas. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a participação e promover a inclusão. As inscrições para a caminhada serão feitas no local, 15 minutos antes da largada, com limite de 40 vagas.

Tags:

Veja também

noise festival

Vila Cultural Cora Coralina recebe exposição “Goiânia Noise Festival – 30 anos”

21 de agosto de 2025
saude anapolis

Anápolis avança no combate à transmissão do HIV entre mães e bebês e passa por validação da OMS

21 de agosto de 2025
anapolis aerea

Prefeitura realiza Festival de Pipas em comemoração ao Mês dos Pais

21 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

corrida de rua

Material de prova da quinta etapa do 14º Circuito Anapolino poderá ser retirado a partir desta quinta (21)

21 de agosto de 2025
noise festival

Vila Cultural Cora Coralina recebe exposição “Goiânia Noise Festival – 30 anos”

21 de agosto de 2025
saude anapolis

Anápolis avança no combate à transmissão do HIV entre mães e bebês e passa por validação da OMS

21 de agosto de 2025
anapolis aerea

Prefeitura realiza Festival de Pipas em comemoração ao Mês dos Pais

21 de agosto de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

21 de agosto de 2025