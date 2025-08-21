Material de prova da quinta etapa do 14º Circuito Anapolino poderá ser retirado a partir desta quinta (21)

Retirada poderá ser feita mediante a apresentação de documento original com foto e a troca de alimentos não perecíveis

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os atletas individuais poderão retirar seus kits na sexta-feira (22), das 9h às 17h, e no sábado (23), das 9h às 14h.

O material padrão inclui o número de peito acompanhado do chip, que rastreia o percurso e o tempo de prova dos atletas. Já o kit promocional, distribuído por meio de um sorteio realizado anteriormente, contém camiseta, viseira e sacochila.

A retirada poderá ser feita mediante a apresentação de documento original com foto e

a troca de alimentos não perecíveis de acordo com a seguinte tabela:

-1001 a 1501 | ARROZ (2 kg)

-1502 a 2002 | FEIJÃO (2 kg)

-2003 a 3004 | AÇÚCAR (2 kg)

-3005 a 3505 | MACARRÃO (2 pacotes de 500g ou 1 kg)

-3506 a 4005 | CAFÉ (250g)

-4006 a 5007 | ÓLEO ( 2 unidades de 900ml)

-5008 a 5507 | FLOCÃO DE MILHO ( 4 pacotes de 500g ou 2 kg)

-5508 a 6007 | LEITE EM PÓ (400g)

-6008 a 6507 | AVEIA EM FLOCOS (450g)

-6508 a 7012 | ACHOCOLATADO EM PÓ (400g)

-7013 a 7513 | BOLACHA – ROSQUINHA (2 pacotes de 600g)

Os alimentos arrecadados serão transformados em cestas básicas e, por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Esporte e de Assistência e Políticas Sociais, serão distribuídos a famílias do município.

Homenagem, comemoração e caminhada inclusiva

A quinta etapa do 14º Circuito Anapolino de Corrida de Rua será no próximo domingo (24), com largada e chegada em frente ao Centro Universitário Fama, localizado na Vila Jaiara, em comemoração aos 77 anos do bairro. O evento também homenageará Yara, filha do fundador da região.

O percurso de 5km reunirá atletas locais e de cidades vizinhas. Para reforçar a campanha Agosto Lilás, que combate a violência contra a mulher, todos receberão um laço lilás.

Antes da prova principal, às 6h45, haverá uma caminhada inclusiva para pessoas com deficiência e cardiopatas. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a participação e promover a inclusão. As inscrições para a caminhada serão feitas no local, 15 minutos antes da largada, com limite de 40 vagas.