Vila Cultural Cora Coralina recebe exposição “Goiânia Noise Festival – 30 anos: a História em Imagens”. Mostra, que reúne parte da memória visual do evento que ajudou a projetar Goiânia no cenário cultural nacional, traz momentos memoráveis como a invasão do palco durante show do Biohazard, durante a 20ª edição do festival (Foto: Jotape)

A Vila Cultural Cora Coralina recebe a exposição Goiânia Noise Festival – 30 anos: a História em Imagens, com abertura nesta quinta-feira (21/08), às 19 horas. A mostra conta com apoio financeiro do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) e reúne parte da memória visual do evento que ajudou a projetar Goiânia no cenário cultural nacional.

Goiânia Noise Festival – 30 anos apresenta cartazes e fotografias que marcaram as três décadas de história do festival, oferecendo ao público um mergulho no acervo que reúne imagens dos arquivos da produtora Monstro Discos, responsável pelo festival, além de registros de artistas, fotógrafos, produtores e do próprio público.

A curadoria é assinada pelo artista e fotógrafo João Paulo Alves (Jotape), que selecionou registros estéticos e históricos que capturam o espírito do festival — da energia da plateia à intensidade dos bastidores. Os cartazes, criados por artistas plásticos e designers renomados como Marcelo Solá, MZK, Galvão, Bicicleta Sem Freio, Maurício Mota, Nitrocorpz, Marcatti, Aleixo Leite e Kim Noise, compõem um capítulo à parte na identidade visual do evento.

Goiânia Noise Festival – 30 anos apresenta cartazes e fotografias que marcaram as três décadas de história do festival. Acima, encontro de Gil com Macaco Bong, na 16ª edição do festival (Foto: Jotape)

A mostra também destaca o trabalho de fotógrafos que acompanharam o festival ao longo dos anos, como Anderson Brito, Renato Vital, Marina Marques, Noêmia Elisa, Ketlen Lomazzi, Luís Dutra, Angelo Henrike, Leo Iran, Fredox Carvalho, entre outros. Um espaço especial será dedicado aos registros feitos pelo público — fãs e frequentadores que eternizaram momentos marcantes diretamente da plateia.

Realizado pela primeira vez em 1995, o Goiânia Noise Festival construiu uma trajetória marcada pela valorização da música independente, revelando artistas, fortalecendo a produção local e consolidando Goiânia como referência nacional no setor. A exposição celebra essa história e reforça o papel da arte como documento vivo da memória coletiva.

Banda Los Hermanos durante show histórico no Martim Cererê, em 2002 (Foto: Jotape)

A exposição fica em cartaz até 13 de setembro. A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult Goiás), funciona todos os dias da semana, com entrada gratuita de visitantes das 9 às 16 horas, pois o espaço fecha às 17 horas. É permitida entrada de animais de estimação, desde que com coleira.

Serviço

Exposição: Goiânia Noise Festival – 30 anos: a História em Imagens

Abertura: quinta-feira, (21/08), às 19h

Período: até 13 de setembro de 2025

Local: Vila Cultural Cora Coralina – Rua 3, nº 1.016, Centro, Goiânia (GO)

Entrada gratuita