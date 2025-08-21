Anápolis avança no combate à transmissão do HIV entre mães e bebês e passa por validação da OMS

21 de agosto de 2025
Participação de Anápolis no processo de validação demonstra o compromisso da gestão em investir em uma saúde de qualidade

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou nesta quarta-feira (20) de uma cerimônia de validação da eliminação da transmissão vertical, que ocorre entre mães e bebês, do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).

O evento foi realizado no Teatro Municipal de Anápolis e contou com a presença do prefeito Márcio Corrêa, da primeira-dama Carla Corrêa, do vice-prefeito Walter Vosgrau, da secretária municipal de Saúde, Eliane Pereira, e da equipe de saúde do município.

A cerimônia também reuniu representantes do Ministério da Saúde, da OPAS, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde de Goiás e de uma equipe responsável pela validação. Após a cerimônia, as equipes foram encaminhadas para unidades de saúde para realizarem a validação.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Eliane dos Santos, a participação de Anápolis no processo de validação demonstra o compromisso da gestão em investir em uma saúde de qualidade.

“No nosso município desenvolvemos diversas atividades relacionadas ao cuidado, prevenção e eliminação da transmissão vertical do HIV, desde a atenção primária no pré-natal até o atendimento voltado para famílias. Estamos trabalhando muito para oferecer o melhor atendimento e, com isso, garantir sempre uma saúde de qualidade”, explicou a secretária.

Como funciona a validação

A equipe do Ministério da Saúde realiza a validação nas unidades do município, verificando a qualidade do atendimento, os dados das notificações e a forma como os protocolos são aplicados. A análise também confere se todas as exigências foram cumpridas e quais são os dados relacionados à transmissão vertical.

Durante a validação, técnicos emitem relatórios com todas as informações, que são comparadas com os dados nacionais.

Nesta fase, Anápolis foi a única cidade do interior do país a passar pela avaliação. Um dos motivos foi o fato de o município ter recebido, no ano passado, o Selo Prata de Boas Práticas rumo à Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e o Selo Bronze de Boas Práticas rumo à Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis.

