Prefeitura realiza Festival de Pipas em comemoração ao Mês dos Pais

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente no Ginásio Internacional Newton de Faria ou presencialmente no local, momentos antes do início do festival

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante o evento, haverá competições com premiação em cinco categorias:

• Maior pipa

• Menor pipa

• Pipa que voar mais alto

• Criança mais nova soltando pipa

• Responsável mais velho soltando pipa

Além das competições, o público poderá participar de uma oficina de confecção de pipas. Os participantes devem levar a própria linha, sendo proibido o uso de linha chilena ou com cerol, conforme as normas de segurança.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um momento de lazer, promover a convivência familiar e incentivar práticas esportivas e recreativas ao ar livre.