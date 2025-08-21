Prefeitura realiza Festival de Pipas em comemoração ao Mês dos Pais

21 de agosto de 2025
anapolis aerea

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente no Ginásio Internacional Newton de Faria ou presencialmente no local, momentos antes do início do festival

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Esportes, promove no dia 31 de agosto o Festival de Pipas, em comemoração ao Mês dos Pais. O evento acontece a partir das 8h, na pista de atletismo da UniEvangélica, com atividades voltadas para toda a família.As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente no Ginásio Internacional Newton de Faria ou presencialmente no local, momentos antes do início do festival.

Durante o evento, haverá competições com premiação em cinco categorias:
• Maior pipa
• Menor pipa
• Pipa que voar mais alto
• Criança mais nova soltando pipa
• Responsável mais velho soltando pipa

Além das competições, o público poderá participar de uma oficina de confecção de pipas. Os participantes devem levar a própria linha, sendo proibido o uso de linha chilena ou com cerol, conforme as normas de segurança.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um momento de lazer, promover a convivência familiar e incentivar práticas esportivas e recreativas ao ar livre.

