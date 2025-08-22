Daniel e Baldy entregam 44 casas a custo zero em São Luís de Montes Belos

22 de agosto de 2025
baldy

Moradias destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social tiveram investimentos de mais de R$ 8 milhões

Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), do Goiás Social e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entregaram, nesta quinta-feira (21/08), 44 unidades habitacionais do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, em São Luís de Montes Belos. As moradias, entregues totalmente sem custo aos beneficiários, estão localizadas nos residenciais Brisas da Mata I e II.

“São Luís sempre foi um polo de referência para o nosso Estado e hoje celebra obras que mudam a vida das pessoas. Hoje famílias realizam o sonho da casa própria sem custo algum.”, afirmou Daniel.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, ressaltou o empenho do governo estadual em entregar moradias de qualidade, com infraestrutura completa, diretamente à população vulnerável. “Essas casas são entregues prontas para morar, com toda a documentação regularizada. Nossa missão é garantir que as famílias recebam um lar seguro, confortável e sem qualquer custo”, explicou Baldy.

 

 

