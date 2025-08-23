Últimos dias para visitar exposições no Centro Cultural Octo Marques

Obras de Cadjoo apresentam desenhos, pinturas, animações e cadernos que capturam impressões do cotidiano urbano com espontaneidade e urgência (Foto: Leoiran)

O público tem até este domingo (24/08) para conferir as três exposições em cartaz no Centro Cultural Octo Marques, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

As mostras dos artistas Cadjoo, Marcelo Ramalho e Rafael de Almeida apresentam criações contemporâneas que abordam temas urgentes e sensíveis, por meio de linguagens visuais potentes e poéticas. É a última chance de mergulhar em universos que provocam, emocionam e convidam à reflexão.

Na Galeria Sebastião dos Reis, estão em exibição as individuais Sorrindo é Melhor, do artista paulista Cadjoo, com curadoria de Sandra Lapage e do próprio artista; e Matrizes de Banzo: entre o Perene e o Perecível, estreia individual de Marcelo Ramalho, sob curadoria de Melissa Alves e apoio do Sertão Negro Ateliê e Escola de Artes.

Obras de Marcelo Ramalho investigam o banzo por meio de fotogravuras impressas em papelão reciclado e reivindicam memória e presença negra em espaços urbanos (Fotos: Leoiran)

Cadjoo apresenta desenhos, pinturas, animações e cadernos que capturam impressões do cotidiano urbano com espontaneidade e urgência. Inspirado pela provocação do filósofo Paul Virilio — O quê Acontece quando Nada Acontece?” —, o artista transforma conversas de rua, bordões populares e marcas da cidade em narrativas visuais carregadas de humor e poesia instantânea.

Marcelo Ramalho, por sua vez, investiga o banzo — sentimento de origem africana que evoca saudade e desejo de pertencimento — por meio de fotogravuras impressas em papelão reciclado. Ao ressignificar materiais descartados, Ramalho tensiona os limites entre permanência e esquecimento, reivindicando memória e presença negra nos espaços urbanos.

Na Galeria Frei Nazareno Confaloni, a exposição Sob Nossos Cascos, do cineasta e artista visual Rafael de Almeida, propõe uma imersão crítica na figura do boi, símbolo da cultura do Brasil Central.

Sob Nossos Cascos, do cineasta e artista visual Rafael de Almeida, reúne fotografias, vídeos, arquivos manipulados por inteligência artificial e instalações que se entrelaçam com técnicas como cianotipia, aquarela, bordado e tinta a óleo (Fotos: Leoiran)

Com curadoria de Divino Sobral, a mostra reúne fotografias, vídeos, arquivos manipulados por inteligência artificial e instalações que se entrelaçam com técnicas como cianotipia, aquarela, bordado e tinta a óleo. O uso de suportes analógicos e digitais, como o Super 8mm, cria uma atmosfera de estranhamento e memória, onde o real e o ficcional se fundem.

O Centro Cultural Octo Marques é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). A entrada é gratuita e permitida das 9 às 16 horas. O espaço é pet friendly — animais de estimação são bem-vindos, desde que estejam com coleira.

Serviço

Exposições: Sorrindo é Melhor, Matrizes de Banzo e Sob Nossos Cascos

Período: Até domingo (24/08/2025)

Local: Centro Cultural Octo Marques

Endereço: Rua 4, nº 515, Parthenon Center, Centro, Goiânia – GO (entrada pela Rua 7)

Horário de funcionamento: Segunda a domingo, das 9h às 16h

Entrada gratuita

Pet friendly: Permitida a entrada de animais de estimação