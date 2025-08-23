Últimos dias para visitar exposições no Centro Cultural Octo Marques

23 de agosto de 2025
octo marques
Obras de Cadjoo apresentam desenhos, pinturas, animações e cadernos que capturam impressões do cotidiano urbano com espontaneidade e urgência (Foto: Leoiran)

O público tem até este domingo (24/08) para conferir as três exposições em cartaz no Centro Cultural Octo Marques, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

As mostras dos artistas Cadjoo, Marcelo Ramalho e Rafael de Almeida apresentam criações contemporâneas que abordam temas urgentes e sensíveis, por meio de linguagens visuais potentes e poéticas. É a última chance de mergulhar em universos que provocam, emocionam e convidam à reflexão.

Na Galeria Sebastião dos Reis, estão em exibição as individuais Sorrindo é Melhor, do artista paulista Cadjoo, com curadoria de Sandra Lapage e do próprio artista; e Matrizes de Banzo: entre o Perene e o Perecível, estreia individual de Marcelo Ramalho, sob curadoria de Melissa Alves e apoio do Sertão Negro Ateliê e Escola de Artes.

Últimos dias para visitar exposições no Centro Cultural Octo Marques
Obras de Marcelo Ramalho investigam o banzo por meio de fotogravuras impressas em papelão reciclado e reivindicam memória e presença negra em espaços urbanos (Fotos: Leoiran)

Cadjoo apresenta desenhos, pinturas, animações e cadernos que capturam impressões do cotidiano urbano com espontaneidade e urgência. Inspirado pela provocação do filósofo Paul Virilio — O quê Acontece quando Nada Acontece?” —, o artista transforma conversas de rua, bordões populares e marcas da cidade em narrativas visuais carregadas de humor e poesia instantânea.

Marcelo Ramalho, por sua vez, investiga o banzo — sentimento de origem africana que evoca saudade e desejo de pertencimento — por meio de fotogravuras impressas em papelão reciclado. Ao ressignificar materiais descartados, Ramalho tensiona os limites entre permanência e esquecimento, reivindicando memória e presença negra nos espaços urbanos.

Na Galeria Frei Nazareno Confaloni, a exposição Sob Nossos Cascos, do cineasta e artista visual Rafael de Almeida, propõe uma imersão crítica na figura do boi, símbolo da cultura do Brasil Central.

Últimos dias para visitar exposições no Centro Cultural Octo Marques
Sob Nossos Cascos, do cineasta e artista visual Rafael de Almeida, reúne fotografias, vídeos, arquivos manipulados por inteligência artificial e instalações que se entrelaçam com técnicas como cianotipia, aquarela, bordado e tinta a óleo (Fotos: Leoiran)

Com curadoria de Divino Sobral, a mostra reúne fotografias, vídeos, arquivos manipulados por inteligência artificial e instalações que se entrelaçam com técnicas como cianotipia, aquarela, bordado e tinta a óleo. O uso de suportes analógicos e digitais, como o Super 8mm, cria uma atmosfera de estranhamento e memória, onde o real e o ficcional se fundem.

Centro Cultural Octo Marques é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). A entrada é gratuita e permitida das 9 às 16 horas. O espaço é pet friendly — animais de estimação são bem-vindos, desde que estejam com coleira.

Serviço

Exposições: Sorrindo é MelhorMatrizes de Banzo e Sob Nossos Cascos
Período: Até domingo (24/08/2025)
Local: Centro Cultural Octo Marques
Endereço: Rua 4, nº 515, Parthenon Center, Centro, Goiânia – GO (entrada pela Rua 7)
Horário de funcionamento: Segunda a domingo, das 9h às 16h
Entrada gratuita
Pet friendly: Permitida a entrada de animais de estimação

 

Editado por  via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás
Tags: ,

Veja também

caiado

Governador mais bem avaliado do Brasil: Caiado atinge 88% em pesquisa da Genial/Quaest

23 de agosto de 2025
posto combustíveis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços de combustíveis em 20 postos da cidade

23 de agosto de 2025
farandola

Farândola comemora 13 anos com estreia de espetáculo e programação especial

23 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

caiado

Governador mais bem avaliado do Brasil: Caiado atinge 88% em pesquisa da Genial/Quaest

23 de agosto de 2025
posto combustíveis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços de combustíveis em 20 postos da cidade

23 de agosto de 2025
farandola

Farândola comemora 13 anos com estreia de espetáculo e programação especial

23 de agosto de 2025
octo marques

Últimos dias para visitar exposições no Centro Cultural Octo Marques

23 de agosto de 2025
baldy

Daniel e Baldy entregam 44 casas a custo zero em São Luís de Montes Belos

22 de agosto de 2025