Farândola comemora 13 anos com estreia de espetáculo e programação especial

23 de agosto de 2025
farandola
Em comemoração aos seus 13 anos de trajetória, companhia Farândola Teatro-Circo estreiou, nesta sexta-feira (22/08), às 19h, espetáculo “Malagueta na Labuta”, no Teatro Laboratório Lacena/UFG (Foto: Layza Vasconcelos)

Em comemoração aos seus 13 anos de trajetória, a companhia Farândola Teatro-Circo estreiou nesta sexta-feira (22/08), às 19h, o espetáculo Malagueta na Labuta, no Teatro Laboratório, da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (Lacena/UFG). A apresentação tem entrada gratuita e contará com tradução em Libras.

O projeto é viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), com execução do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-GO).

A programação, organizada pela atriz e palhaça Fernanda Pimenta, inclui ainda oficinas de malabarismo, de terça (26/08) a quinta (28/08), voltadas para os alunos do Circo Lahetô, além da estreia do espetáculo A Orelha de Vicente, que será apresentado em duas sessões: na próxima sexta-feira (29/08), às 20 horas, no Ponto de Cultura Veracult, e também no sábado (30/08), às 18 horas, no Teatro Cidade Livre.

Espetáculos

Em Malagueta na Labuta, a diarista Malagueta é chamada para uma faxina de urgência e, entre espanadores e desordem, cria universos imaginários que aproximam o trabalho da brincadeira, tornando a rotina mais leve e divertida.

Já A Orelha de Vicente é uma comédia infantil. Em formato de circo-teatro, a peça é inspirada na vida e obra do pintor Vincent Van Gogh. De forma lúdica, a montagem destaca sua importância e estética, convidando crianças de todas as idades a mergulharem nesse universo artístico.

Programação gratuita

Malagueta na Labuta
Data: Sexta-feira (22/08), às 19h
Local: Teatro Laboratório da UFG

A Orelha de Vicente
Data: Sexta-feira (29/08), às 20h
Local: Ponto de Cultura Veracult

Data: Sábado (30/08), às 18h
Local: Teatro Cidade Livre

Oficinas de malabarismo
Data: terça (26/08) e quinta (28/08)
Público-alvo: alunos do Circo Lahetô

 

