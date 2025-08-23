Procon Anápolis realiza pesquisa de preços de combustíveis em 20 postos da cidade

Órgão reforça a importância do monitoramento contínuo dos preços de combustíveis

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Foram verificados os valores praticados tanto para pagamento à vista quanto a prazo. Em alguns postos, foi identificado acréscimo no preço para o pagamento a prazo, variando entre R$ 0,10 e R$ 0,35 por litro, dependendo do tipo de combustível.

Os estabelecimentos visitados foram: Posto Nações, Auto Posto Santana, Posto Santo Antônio, Posto Nota 10, Posto WK, Senna Auto Posto, Posto Cerejeiras, Posto Resende II, Auto Posto Ipanema II, Posto Central, Posto Oasis, City Posto, Posto Fabril, Auto Posto São Paulo, Posto 9, Posto Conquista, Avante Auto Posto, Auto Posto Cerrado Alvorada, Posto Carrefour e Posto da Baixada.

Principais variações de preço

Etanol

• Menor preço: R$ 4,09 – Conquista / Cerrado Alvorada / São Paulo / Carrefour

• Maior preço: R$ 4,19 – Baixada / Posto 9 / Nota 10 / Senna / City / Central / Cerejeiras / Santo Antônio / Fabril / Ipanema / Resende II / Nações / WK / Oasis / Conquista

• Variação: 2,44%

Gasolina Comum

• Menor preço: R$ 6,09 – Conquista / Avante / São Paulo / Cerrado Alvorada / Carrefour

• Maior preço: R$ 6,19 – Baixada / Posto 9 / Nota 10 / Senna / City / Cerejeiras / Santo Antônio / Fabril / WK / Nações / Resende II / Central / Oasis / Ipanema

• Variação: 1,64%

Gasolina Aditivada

• Menor preço: R$ 6,19 – São Paulo / Nota 10 / Central / Carrefour / Oasis / WK / Nações / Ipanema

• Maior preço: R$ 6,49 – Posto Baixada

• Variação: 4,85%

Diesel Comum

• Menor preço: R$ 5,64 – Posto Santana

• Maior preço: R$ 6,19 – Posto Santo Antônio

• Variação: 9,75%

Diesel S-10

• Menor preço: R$ 5,69 – Posto Santana

• Maior preço: R$ 6,49 – Posto Central

• Variação: 14,06%

Predomínio de preços semelhantes

A análise identificou forte concentração de valores em alguns combustíveis:

• Etanol: 53,33% dos postos vendem a R$ 4,19, 40% a R$ 4,09 e 6,67% a R$ 4,14.

• Gasolina Comum: 53,33% praticam R$ 6,19, 40% R$ 6,09 e 6,67% R$ 6,14.

• Gasolina Aditivada: 53,33% comercializam a R$ 6,19, 40% a R$ 6,29 e apenas um posto a R$ 6,49.

• Diesel Comum: maior fragmentação, mas 54,54% praticam valores entre R$ 5,75 e R$ 5,79.

• Diesel S-10: preços diversificados, com destaque para R$ 5,99 (30%) e valores entre R$ 5,79 e R$ 5,95.

De acordo com o órgão, a alta concentração de preços no etanol e na gasolina comum pode indicar baixa concorrência ou até possível alinhamento de mercado.

Orientações ao consumidor

O Procon reforça a importância do monitoramento contínuo dos preços de combustíveis. Caso sejam identificadas irregularidades como preços abusivos, divergências ou práticas ilegais, os estabelecimentos podem ser autuados e penalizados conforme a legislação vigente.

As denúncias podem ser feitas através do (62) 9 8551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura, no (62) 9 8551-6888.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.