Governador mais bem avaliado do Brasil: Caiado atinge 88% em pesquisa da Genial/Quaest

Caiado volta a ser apontado como melhor gestor do país, com 88% de aprovação segundo nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22/08) (Foto: Secom-GO)

Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22/08), reafirma a posição do governador Ronaldo Caiado como gestor estadual mais bem avaliado do Brasil. O levantamento, realizado entre 13 e 17 de agosto, aponta que Caiado tem 88% de aprovação no eleitorado goiano.

É o melhor resultado entre os governadores dos oito estados pesquisados e o recorde do levantamento. Além de Goiás, a Quaest também avaliou os governadores da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A Genial/Quaest também mostra o governador goiano com o menor nível de desaprovação da série e do país: 9%. Apenas 3% dos entrevistados declararam não saber ou não responderam. Entre aprovação e reprovação, Caiado tem um saldo positivo de 79 pontos percentuais. No levantamento anterior, divulgado em fevereiro, a aprovação de Caiado era de 86%, também mais bem avaliado entre todos os governadores.

Caiado lidera o ranking dos governadores mais bem avaliados, seguido por Ratinho Júnior (PR), com 84%; Tarcísio de Freitas, 60%; Jerônimo Rodrigues (BA), 59%; Eduardo Leite (RS), 58%; Romeu Zema, 55%; Raquel Lyra (PE), 51%; e Claudio Castro (RJ), 43%.

A nova Genial/Quaest reitera o resultado de outros levantamentos e indica que alta aprovação do governador Ronaldo Caiado persiste ao longo do tempo. Em agosto do ano passado, pesquisa AtlasIntel mostrou que Caiado era o governador mais bem avaliado do país. O instituto já havia apontado resultado semelhante em 2023. Em dezembro de 2024, a Paraná Pesquisas mostrou que o trabalho do gestor goiano era aprovado por 84,3% dos goianos.

Em Goiás, os pesquisadores ouviram 1.104 eleitores em 52 municípios dos dias 13 a 17 de agosto de 2025. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, de 95%.