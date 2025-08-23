Governador mais bem avaliado do Brasil: Caiado atinge 88% em pesquisa da Genial/Quaest

23 de agosto de 2025
caiado
Caiado volta a ser apontado como melhor gestor do país, com 88% de aprovação segundo nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22/08) (Foto: Secom-GO)

Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22/08), reafirma a posição do governador Ronaldo Caiado como gestor estadual mais bem avaliado do Brasil. O levantamento, realizado entre 13 e 17 de agosto, aponta que Caiado tem 88% de aprovação no eleitorado goiano.

É o melhor resultado entre os governadores dos oito estados pesquisados e o recorde do levantamento. Além de Goiás, a Quaest também avaliou os governadores da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A Genial/Quaest também mostra o governador goiano com o menor nível de desaprovação da série e do país: 9%. Apenas 3% dos entrevistados declararam não saber ou não responderam. Entre aprovação e reprovação, Caiado tem um saldo positivo de 79 pontos percentuais. No levantamento anterior, divulgado em fevereiro, a aprovação de Caiado era de 86%, também mais bem avaliado entre todos os governadores.

Caiado lidera o ranking dos governadores mais bem avaliados, seguido por Ratinho Júnior (PR), com 84%; Tarcísio de Freitas, 60%; Jerônimo Rodrigues (BA), 59%; Eduardo Leite (RS), 58%; Romeu Zema, 55%; Raquel Lyra (PE), 51%; e Claudio Castro (RJ), 43%.

A nova Genial/Quaest reitera o resultado de outros levantamentos e indica que alta aprovação do governador Ronaldo Caiado persiste ao longo do tempo. Em agosto do ano passado, pesquisa AtlasIntel mostrou que Caiado era o governador mais bem avaliado do país. O instituto já havia apontado resultado semelhante em 2023. Em dezembro de 2024, a Paraná Pesquisas mostrou que o trabalho do gestor goiano era aprovado por 84,3% dos goianos.

Em Goiás, os pesquisadores ouviram 1.104 eleitores em 52 municípios dos dias 13 a 17 de agosto de 2025. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, de 95%.

 

Editado por  via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

posto combustíveis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços de combustíveis em 20 postos da cidade

23 de agosto de 2025
farandola

Farândola comemora 13 anos com estreia de espetáculo e programação especial

23 de agosto de 2025
octo marques

Últimos dias para visitar exposições no Centro Cultural Octo Marques

23 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

caiado

Governador mais bem avaliado do Brasil: Caiado atinge 88% em pesquisa da Genial/Quaest

23 de agosto de 2025
posto combustíveis

Procon Anápolis realiza pesquisa de preços de combustíveis em 20 postos da cidade

23 de agosto de 2025
farandola

Farândola comemora 13 anos com estreia de espetáculo e programação especial

23 de agosto de 2025
octo marques

Últimos dias para visitar exposições no Centro Cultural Octo Marques

23 de agosto de 2025
baldy

Daniel e Baldy entregam 44 casas a custo zero em São Luís de Montes Belos

22 de agosto de 2025