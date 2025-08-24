Genial/Quaest: Goiás Social é a política social mais bem avaliada do país

Com 50% de avaliação positiva, Goiás Social lidera as políticas sociais entre os estados, segundo levantamento Genial/Quaest (Foto: Secom)

O Goiás Social se destaca mais uma vez como a política social mais bem avaliada do Brasil. É o que mostra o levantamento da consultoria Genial/Quaest divulgado nesta sexta-feira (22/8). A pesquisa traz dados específicos sobre várias áreas de atuação dos governos estaduais e, no âmbito das políticas sociais, os resultados apontam que o combate à pobreza do governo Ronaldo Caiado tem avaliação positiva de 50% dos goianos.

O índice coloca Goiás na liderança, à frente de todos os estados pesquisados, como Paraná (47% de aprovação) e bem à frente de Pernambuco (33%) e do mais rico Estado do Brasil, São Paulo (32%).

Considerado o maior programa de superação da pobreza da história do Estado, o Goiás Social é comandado pela primeira-dama Gracinha Caiado, responsável por conduzir a estratégia multissetorial que vem transformando a vida de milhares de famílias goianas.

“Essa pesquisa mostra o que a gente já vê em todos os cantos de Goiás: famílias rompendo o ciclo perverso da pobreza. O Goiás Social não é só dar um cartão e virar as costas. É acreditar na força do trabalho, da capacitação e do empreendedorismo para que cada goiano conquiste sua dignidade e seja protagonista da sua história”, explica Gracinha.

Goiás Social

O Goiás Social integra e coordena todas as ações do governo estadual na área social, promovendo articulação com as demais áreas da administração pública. São dezenas de programas e iniciativas implantados para romper o ciclo da pobreza, oferecendo apoio emergencial quando necessário, mas sobretudo construindo condições para que as famílias conquistem autonomia.

Da assistência direta ao incentivo ao empreendedorismo, passando por ações de habitação, qualificação profissional e combate à desigualdade, o programa se consolidou como marca da atual gestão. Entre os principais programas, destacam-se ações como Mães de Goiás, Crédito Social, Aprendiz do Futuro, Pra Ter Onde Morar e Agro é Social.

A boa avaliação do Goiás Social confirma tendências observadas em outras pesquisas nacionais nos últimos anos. Em julho de 2024, a pesquisa AtlasIntel já havia destacado o programa como o melhor no combate à pobreza do Brasil, segundo avaliação da própria população.

Além disso, dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua indicam que Goiás registra a menor taxa de extrema pobreza do país e a segunda menor taxa de pobreza geral, ficando atrás apenas de Santa Catarina.

Desde 2019, quando Caiado assumiu o Governo de Goiás, mais de 110 mil famílias romperam o ciclo e superaram a situação de pobreza.

Destaques

A pesquisa Genial/Quaest desta sexta-feira também confirma a força de outras áreas do governo de Goiás. A Segurança Pública, por exemplo, continua sendo a política com maior aprovação da população: 74% dos entrevistados a avaliam como positiva, 18% como regular e apenas 8% como negativa.

Os números são estáveis em relação à rodada anterior, realizada em fevereiro deste ano, e mantêm Goiás no topo das avaliações nacionais nesse setor. A Educação também segue em patamar elevado, com 71% de aprovação. Na área de emprego e renda, 60% dos goianos reconhecem avanços, enquanto a habitação alcança o mesmo percentual de aprovação, com destaque para a confiança da população nos programas habitacionais do estado.

Realizada de 13 a 17 de agosto, a pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 goianos com 16 anos ou mais, em todas as regiões do estado. As entrevistas foram presenciais, com questionários estruturados, e o levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.