Caiado destaca ações contra desmatamento no LIDE 2025

Governador Ronaldo Caiado afirma que agronegócio brasileiro promove geração de renda e qualidade de vida para a população (Foto: Romullo Carvalho)

O compromisso do agronegócio brasileiro com a sustentabilidade e a inovação tecnológica, juntamente com o desenvolvimento econômico sustentável, foi reafirmado pelo governador Ronaldo Caiado durante o 24º Fórum Empresarial LIDE, nesta sexta-feira (22/8), em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

“Sustentabilidade é meio ambiente, geração de renda e condição de alimentação para um povo”, afirmou, durante o painel “Sustentabilidade e Mudanças Climáticas”.

“A agricultura brasileira fez uma verdadeira revolução no mundo”, ressaltou. O país, continuou Caiado, tem uma produção exponencial, que “nem os europeus nem os americanos conseguem acompanhar”, disse ao ponderar que a geração de riquezas no campo beneficia também a população das grandes cidades. “Veja a renda per capita, a educação, a saúde nas cidades; veja também a dignidade das pessoas que vivem nessas regiões”, citou.

A exposição do governador buscou apresentar as diversas soluções desenvolvidas em Goiás para avançar no quesito sustentabilidade e na preservação do bioma cerrado. O Estado é o que mais reduziu o desmatamento em 2024, de acordo com dados da rede Mapbiomas, com uma queda histórica de 71,9%. Além disso, no ano de 2023, foi firmado um pacto para eliminar a supressão de vegetação irregular até o final desta década.

Em outro aspecto, houve aumento da eficiência nas ações de licenciamento ambiental, com o tempo de análise reduzido de três anos para 45 dias, além de investimentos em parques e unidades de conservação.

Os ônibus do transporte coletivo, lembrou Caiado, passam por uma migração para o uso de combustíveis renováveis e eletricidade. A meta é tornar Goiânia a primeira cidade a operar regularmente uma frota 100% elétrica.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, manteve a mesma linha de raciocínio do gestor goiano ao afirmar: “O Brasil não destrói o meio ambiente: preserva 66% das florestas e produz alimento para o mundo com sustentabilidade”. E completou que Caiado é “um porto seguro” para a discussão de temas fundamentais para a sociedade, como o agronegócio.

O governador do Acre, Gladson Cameli, destacou que o estado preserva 85% da floresta, reduz o desmatamento, mas sofre pressão externa para limitar seu desenvolvimento. A ex-ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira (2010-2016), alertou que “não existe segurança alimentar sem agricultura brasileira”.

Expositores

O painel contou ainda com a participação de Bernardo Rossi, secretário do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro; Roberto Klabin, Head do LIDE Sustentabilidade; e Grazielle Parenti, vice-presidente de Sustentabilidade da Syngenta, entre outros representantes dos setores público e privado.