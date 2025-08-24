ANTT suspende reajuste da tarifa no Entorno por um mês

ANTT suspende reajuste nas tarifas do transporte semiurbano do Entorno, em atendimento a pedido dos governadores de Goiás e do Distrito Federal (Foto: Secom e SEDF)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atendeu em parte ao pedido conjunto dos governadores Ronaldo Caiado e Ibaneis Rocha e suspendeu por um mês – o pedido era por 90 dias – o reajuste de 2,91% nas tarifas do transporte semiurbano do Entorno, que começaria a valer neste sábado (23/8).

No documento encaminhado ao Ministério dos Transportes e à ANTT, os governadores ressaltaram que a prorrogação é necessária para evitar prejuízos à população que depende do deslocamento diário entre Goiás e o Distrito Federal.

Gestão compartilhada

O prazo adicional também permitirá dar sequência às tratativas para a criação do Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno (Cirme), que prevê uma gestão compartilhada do serviço entre União, Goiás e o DF. Goiás defende essa proposta desde 2019 e busca uma solução definitiva para o transporte do Entorno.

Segundo os governadores Ronaldo Caiado (GO) e Ibaneis Rocha (DF), a suspensão do reajuste, mesmo por período mais curto, assegura tempo para concluir etapas institucionais, ajustes técnicos e operacionais, além de garantir o diálogo com o governo federal, que deve apresentar resposta oficial sobre a forma de participação na repartição de responsabilidades da futura gestão compartilhada.

A decisão da ANTT reafirma o compromisso dos governos de Goiás e do Distrito Federal em construir soluções conjuntas para melhorar a mobilidade de milhares de usuários do transporte semiurbano do Entorno.