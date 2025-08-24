Saiba como funciona o atendimento odontológico gratuito em Anápolis

Atendimento odontológico gratuito é oferecido nas Unidades de Saúde da Família (USFs), nas Unidades de Pronto Atendimento Odontológico e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Serviços realizados nas USFs

O atendimento inicial pode ser feito na USF, de acordo com o horário específico de cada posto de saúde mais próximo ao paciente. Na unidade, ele é acolhido e, em casos de dor, prontamente recebe atendimento de urgência. Após essa etapa, uma consulta odontológica é agendada para continuidade do tratamento necessário.

Na USF os profissionais de saúde bucal realizam o manejo de dor e urgências odontológicas, tratamento restaurador, exodontias simples, abertura coronária e curativos endodônticos, profilaxia, orientação de higiene bucal, controle de biofilme bacteriano e raspagem supragengival.

Atendimentos na UPO

A Unidade de Pronto Atendimento Odontológico (UPO) funciona 24 horas e atende casos de urgência, como dor aguda, traumas, abscessos, infecções e extrações emergenciais. Também realiza curativos temporários e prescreve medicamentos para o controle da dor e da inflamação.

Quando a situação do paciente não pode ser resolvida nessas unidades, ele é encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), por meio do sistema de regulação.

Atendimentos no CEO

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) realiza procedimentos de maior complexidade que não podem ser resolvidos nas unidades básicas. Entre eles estão cirurgias buco-maxilo, tratamentos de canais, além de cirurgias periodontais e cuidados para casos graves de doenças da gengiva.

O local também oferece atendimento de odontopediatria para crianças de 0 a 6 anos, acompanhamento especializado para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), e a confecção de próteses dentárias totais e parciais removíveis.