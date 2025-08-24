Saiba como funciona o atendimento odontológico gratuito em Anápolis

24 de agosto de 2025
dentista

Atendimento odontológico gratuito é oferecido nas Unidades de Saúde da Família (USFs), nas Unidades de Pronto Atendimento Odontológico e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis tem investido em melhorias na saúde bucal por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento odontológico gratuito é oferecido nas Unidades de Saúde da Família (USFs), nas Unidades de Pronto Atendimento Odontológico distribuídas em vários setores da cidade e no Centro de Especialidades Odontológicas(CEO).O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), recebe pacientes encaminhados pelas unidades de saúde da família (USF) ou pela Unidade de Pronto Atendimento Odontológico (UPO) que funciona 24h. Ambos estão localizados na Avenida Pinheiro Chagas, 342, no bairro Jundiaí.

Serviços realizados nas USFs

O atendimento inicial pode ser feito na USF, de acordo com o horário específico de cada posto de saúde mais próximo ao paciente. Na unidade, ele é acolhido e, em casos de dor, prontamente recebe atendimento de urgência. Após essa etapa, uma consulta odontológica é agendada para continuidade do tratamento necessário.

Na USF os profissionais de saúde bucal realizam o manejo de dor e urgências odontológicas, tratamento restaurador, exodontias simples, abertura coronária e curativos endodônticos, profilaxia, orientação de higiene bucal, controle de biofilme bacteriano e raspagem supragengival.

Atendimentos na UPO

A Unidade de Pronto Atendimento Odontológico (UPO) funciona 24 horas e atende casos de urgência, como dor aguda, traumas, abscessos, infecções e extrações emergenciais. Também realiza curativos temporários e prescreve medicamentos para o controle da dor e da inflamação.

Quando a situação do paciente não pode ser resolvida nessas unidades, ele é encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), por meio do sistema de regulação.

Atendimentos no CEO

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) realiza procedimentos de maior complexidade que não podem ser resolvidos nas unidades básicas. Entre eles estão cirurgias buco-maxilo, tratamentos de canais, além de cirurgias periodontais e cuidados para casos graves de doenças da gengiva.

O local também oferece atendimento de odontopediatria para crianças de 0 a 6 anos, acompanhamento especializado para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), e a confecção de próteses dentárias totais e parciais removíveis.

Tags:

Veja também

Londrina X Anápolis 2

Assista a Londrina-PR X Anápolis neste domingo (23.08) pela Nova FM, link aqui:

24 de agosto de 2025
entorno

ANTT suspende reajuste da tarifa no Entorno por um mês

24 de agosto de 2025
caiado lide

Caiado destaca ações contra desmatamento no LIDE 2025

24 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

Londrina X Anápolis 2

Assista a Londrina-PR X Anápolis neste domingo (23.08) pela Nova FM, link aqui:

24 de agosto de 2025
dentista

Saiba como funciona o atendimento odontológico gratuito em Anápolis

24 de agosto de 2025
entorno

ANTT suspende reajuste da tarifa no Entorno por um mês

24 de agosto de 2025
caiado lide

Caiado destaca ações contra desmatamento no LIDE 2025

24 de agosto de 2025
gracinha caiado

Genial/Quaest: Goiás Social é a política social mais bem avaliada do país

24 de agosto de 2025