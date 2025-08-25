Com ingressos esgotados 15º Churrasco da APAE Anápolis reúne milhares de pessoas em prol da solidariedade

O último domingo foi marcado por sabor, alegria e solidariedade na sede da

. Milhares de pessoas participaram do tradicional Churrasco Beneficente, evento que já se tornou parte do calendário solidário da cidade e que, este ano, encerrou oficialmente a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

A 15ª edição do evento ofereceu não apenas um almoço completo, mas também a oportunidade de ajudar a manter os serviços educacionais, terapêuticos e assistenciais oferecidos pela instituição, que atende centenas de pessoas todos os dias.

Por isso, a cada mesa vendida, recursos importantes eram arrecadados para a continuidade dessas atividades. Mais do que um almoço, o churrasco é um gesto de solidariedade que fortalece o vínculo entre a instituição e a sociedade.

Com casa cheia e clima de confraternização, a iniciativa mais uma vez cumpriu seu papel: unir a comunidade em torno da inclusão, da solidariedade e do compromisso com um futuro mais justo para pessoas com deficiência, não só de Anápolis, mas de todo o Centro-Oeste, uma vez que a APAE Anápolis é o centro de referência da região.