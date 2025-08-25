Com ingressos esgotados 15º Churrasco da APAE Anápolis reúne milhares de pessoas em prol da solidariedade

25 de agosto de 2025
churrasco da apae5

O último domingo foi marcado por sabor, alegria e solidariedade na sede da

. Milhares de pessoas participaram do tradicional Churrasco Beneficente, evento que já se tornou parte do calendário solidário da cidade e que, este ano, encerrou oficialmente a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

A 15ª edição do evento ofereceu não apenas um almoço completo, mas também a oportunidade de ajudar a manter os serviços educacionais, terapêuticos e assistenciais oferecidos pela instituição, que atende centenas de pessoas todos os dias.

Por isso, a cada mesa vendida, recursos importantes eram arrecadados para a continuidade dessas atividades. Mais do que um almoço, o churrasco é um gesto de solidariedade que fortalece o vínculo entre a instituição e a sociedade.

Com casa cheia e clima de confraternização, a iniciativa mais uma vez cumpriu seu papel: unir a comunidade em torno da inclusão, da solidariedade e do compromisso com um futuro mais justo para pessoas com deficiência, não só de Anápolis, mas de todo o Centro-Oeste, uma vez que a APAE Anápolis é o centro de referência da região.

Tags:

Veja também

agehab3

Aruanã e Santa Fé de Goiás recebem benefícios habitacionais nesta terça-feira (26/08)

25 de agosto de 2025
mapa goias

Sinistros com motocicletas tiram uma cidade do mapa de Goiás a cada cinco anos

25 de agosto de 2025
alfabetizacao de idosos

Goiás reduz analfabetismo e amplia inclusão social

25 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

agehab3

Aruanã e Santa Fé de Goiás recebem benefícios habitacionais nesta terça-feira (26/08)

25 de agosto de 2025
mapa goias

Sinistros com motocicletas tiram uma cidade do mapa de Goiás a cada cinco anos

25 de agosto de 2025
alfabetizacao de idosos

Goiás reduz analfabetismo e amplia inclusão social

25 de agosto de 2025
biblioteca

Projeto leva Biblioteca Comunitária gratuita para a região do Daia

25 de agosto de 2025
churrasco da apae5

Com ingressos esgotados 15º Churrasco da APAE Anápolis reúne milhares de pessoas em prol da solidariedade

25 de agosto de 2025