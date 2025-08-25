Projeto leva Biblioteca Comunitária gratuita para a região do Daia

25 de agosto de 2025
biblioteca

Ação faz parte do Projeto Cultura nos Bairros e tem como objetivo facilitar o acesso à leitura na comunidade

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lançou nesta semana a primeira Biblioteca Comunitária na região próxima ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). A ação faz parte do Projeto Cultura nos Bairros e tem como objetivo facilitar o acesso à leitura na comunidade.

A biblioteca está localizada na Rua Babaçu, Qd. 21, Lote 38, no Residencial Cidade Industrial. O local disponibilizará gratuitamente livros de diferentes gêneros para crianças e adultos da região.

O projeto será realizado em parceria com a moradora Lucélia de Oliveira Lima. Segundo ela, a experiência poderá ser transformadora para todos que tiverem acesso.

“Estamos levando esses livros para oferecer um pouco de cultura às crianças do setor industrial. Será também uma oportunidade para os adultos e para as mães que quiserem incentivar o hábito da leitura em seus filhos”, explicou Lucélia.

A iniciativa permite que a comunidade participe ativamente, contribuindo para ampliar o acesso à leitura entre os moradores locais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o projeto busca tornar a literatura mais acessível, incentivar a leitura na região e ampliar as oportunidades de contato das crianças com os livros.

