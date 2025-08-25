Goiás reduz analfabetismo e amplia inclusão social

25 de agosto de 2025
alfabetizacao de idosos
Estão abertas as inscrições para o Projeto Alfabetização e Família que leva educação gratuita para jovens, adultos e idosos (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Projeto Alfabetização e Família, iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, que leva educação gratuita para jovens, adultos e idosos não alfabetizados na idade adequada.

As turmas têm, no máximo, 10 alunos e podem ser iniciadas todo mês, já que as matrículas permanecem abertas ao longo do ano.

A formação tem a duração de seis meses, com aulas de duas horas, três vezes na semana. Os interessados em devem procurar a Coordenação Regional de Educação (CRE) de sua cidade, as Secretarias Municipais de Educação ou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Alfabetização e Família

Lançado em 2019 pelo Governo de Goiás, o programa atende à demanda crescente de escolarização e aos propósitos de desenvolvimento humano através do acesso à educação. Além dos jovens, adultos e idosos, as turmas também contemplam grupos indígenas e quilombolas.

As aulas podem ser realizadas em associações, salões comunitários, asilos e igrejas, desde que possuam a estrutura necessária. Elas são ministradas por um alfabetizador bolsista graduado ou que esteja cursando Pedagogia, graduado em licenciatura ou que tenha feito o magistério. Os alunos recebem uniforme, livros didáticos e kit escolar.

O Programa Alfabetização e Família foi implementado pela Secretaria da Educação e Gabinete de Políticas Sociais (GPS), em parceria com as prefeituras goianas. A previsão é de chegar a 10 mil estudantes alfabetizados até o final do ano de 2026.

Analfabetismo em queda

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Goiás, a taxa de analfabetismo caiu de 5,9% em 2016 para 4% em 2023, representando uma redução de 32,2%. Em 2024 foram alfabetizadas em todo o estado 2.186 pessoas, totalizando, desde o início do projeto Alfabetização e Família, 6.711 pessoas alfabetizadas.

 

Editado por  via Secretaria da Educação – Governo de Goiás
