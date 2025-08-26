Concerto Gospel encerra programação da Quarta Cultural de agosto no Teatro Municipal

26 de agosto de 2025
quarta cultural

Evento é uma realização da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A última edição da Quarta Cultural do mês de agosto será marcada por um Concerto Gospel, que acontece nesta quarta-feira (27), a partir das 19h, no Teatro Municipal de Anápolis. O evento é uma realização da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e contará com a participação da tradicional Banda Lira de Prata de Santana e integrantes do Coro Sinfônico de Anápolis. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Banda Lira de Prata

Fundada em 1951 nos corredores do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, a Banda Lira de Prata é considerada um patrimônio cultural da cidade. Sua história acompanha a evolução de Anápolis, contribuindo para a formação musical de gerações. Atualmente, conta com músicos concursados que representam o município em diversas apresentações pelo estado de Goiás.

Coro Sinfônico de Anápolis

Criado em 2017, por iniciativa do maestro Rafael Pires, o Coro Sinfônico de Anápolis possui um repertório diversificado, que inclui gêneros como rock, sertanejo, pop, sacro e gospel, em apresentações com orquestra ou a capella.

Em 2019, o grupo representou o Brasil em um evento internacional em Santiago, no Chile, sendo o único coro brasileiro presente. Em 2021, ganhou repercussão nacional com um videoclipe em homenagem à cantora Marília Mendonça. No ano seguinte, participou do Encontro Paraibano de Coros, em João Pessoa (PB), recebendo elogios do maestro norte-americano Peppy.

Atualmente, o coro conta com 30 integrantes, sendo 20 bolsistas do Programa Bolsa Cultura e 10 voluntários. Para esta edição da Quarta Cultural, alguns integrantes do grupo participam da apresentação.

Feira Cultural

Na área externa do Teatro, acontece ainda a Feira Cultural, com praça gastronômica e exposição de produtos artesanais. Interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.

