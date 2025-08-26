Caiado defende inovação em IA para garantir crescimento do país, em evento do Esfera Brasil

Em evento do Instituo Esfera Brasil, Caiado reforça protagonismo de Goiás em inovação (Fotos: André Saddi)

O governador Ronaldo Caiado foi um dos painelistas do Seminário Brasil Hoje, promovido pelo Instituto Esfera Brasil, nesta segunda-feira (25/08). Acompanhado pela coordenadora do Goiás Social e primeira-dama, Gracinha ele integrou a programação do evento e defendeu a condução de políticas públicas que consolidem um país focado no progresso.

“É a grande diferença que existe em um país que acredita no desenvolvimento, na renda, no empreendedorismo, na capacidade de gerar emprego e de, cada vez mais, construir o sucesso”, ressaltou ao mostrar que iniciativas consolidadas em Goiás colocam o estado no celeiro mundial da inovação.

Caiado enfatizou o papel da Inteligência Artificial (IA) para aumentar a competitividade e citou a Política Estadual de Fomento à área, pioneira no Brasil, além do programa Epicentro da Inteligência Artificial. A iniciativa, com aporte de R$ 2 milhões, vai desenvolver projetos em saúde, educação e agronegócio, atraindo e acelerando startups em parceria com pesquisadores de outros países.

“É algo que nós estamos fazendo com vários pesquisadores na Índia, como também nos Estados Unidos, para que a gente possa desenvolver. É extremamente importante esse avanço nosso na área”, disse.

O Epicentro terá financiamento equity free — sem participação acionária do governo — e será dividido em quatro etapas. Cerca de 150 startups participarão da pré-incubação em setembro, e apenas 10 chegarão à fase final, recebendo R$ 200 mil em recursos estaduais, além de mentorias, infraestrutura de ponta e apoio para registro de propriedade intelectual.

Caiado enfatizou papel da Inteligência Artificial para aumentar competitividade e citou Política Estadual de Fomento à área, pioneira no Brasil, além do programa Epicentro da Inteligência Artificial, lançado recentemente (Foto: André Saddi)

O programa é fruto de parceria entre o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia/UFG) e o Hub Goiás, voltado ao empreendedorismo inovador.

Mediado pelo jornalista Jaime Spitzcovsky, o debate abordou também a regulação da IA. Caiado criticou o modelo atual de legislação no Brasil.

“A legislação brasileira que está aí, é uma legislação que, ao invés de incentivar, trava a pesquisa do país, ela criminaliza o criador. O que nós aprovamos e sancionamos em Goiás é código aberto, não se penaliza o desenvolvedor daquela inteligência artificial ou quem elaborou o software”, pontuou.

Ele alertou que o país não pode perder novas oportunidades globais.

“Nós já perdemos o nosso período de globalização. Nós não podemos perder a parte de energia que nós temos mais renovável. Nós não podemos mais perder a inteligência artificial”.

Diálogo sobre o Brasil

Caiado – governador mais bem avaliado do Brasil com 88% de aprovação, segundo a pesquisa Genial/Quaest – integrou o painel Entre Estados e Futuro: Liderança em Debate, ao lado dos governadores Cláudio Castro (RJ), Helder Barbalho (PA), Raquel Lyra (PE) e Romeu Zema (MG).

“No momento que você vê o potencial do governo e, ao mesmo tempo, tem um plano estratégico para recuperar a credibilidade do Estado, do governante, da política, da autoestima do povo, você faz com que o Estado responda à altura. Aí você tem patamares impressionantes”, declarou o governador goiano ao citar os resultados na segurança, educação, saúde, ações sociais e serviços digitais.

A exemplo de Goiás, a governadora pernambucana, Raquel Lyra, citou êxito do Porto Digital de Recife ao detalhar como a parceria acadêmica, pública e privada é central para estabelecer um ambiente de inovação.

“Nós alinhamos a nossa matriz econômica tradicional com o trabalho de inovação, ciência e tecnologia”, declarou.

O Porto Digital é parceiro do Hub Goiás, localizado em Goiânia. O trabalho apoia startups e empreendedores na criação e crescimento de negócios inovadores.

Fomento ao diálogo

O seminário contou ainda com a presença de autoridades como os governadores Tarcísio de Freitas (SP), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além de representantes do setor privado, como o presidente da Febraban, Isaac Sidney, e os economistas Zeina Latif e Marcos Lisboa.

O ex-presidente da República, Michel Temer, também participou da programação. O Instituto Esfera Brasil atua para fomentar o diálogo sobre o país. O grupo reúne empresários, empreendedores e a classe produtiva com a missão de engajar líderes em prol do Brasil. O foco é gerar discussões que visam a construção de um futuro melhor para a nação.