Caiado defende inovação em IA para garantir crescimento do país, em evento do Esfera Brasil

26 de agosto de 2025
caiado
Em evento do Instituo Esfera Brasil, Caiado reforça protagonismo de Goiás em inovação (Fotos: André Saddi)

O governador Ronaldo Caiado foi um dos painelistas do Seminário Brasil Hoje, promovido pelo Instituto Esfera Brasil, nesta segunda-feira (25/08). Acompanhado pela coordenadora do Goiás Social e primeira-dama, Gracinha ele integrou a programação do evento e defendeu a condução de políticas públicas que consolidem um país focado no progresso.

“É a grande diferença que existe em um país que acredita no desenvolvimento, na renda, no empreendedorismo, na capacidade de gerar emprego e de, cada vez mais, construir o sucesso”, ressaltou ao mostrar que iniciativas consolidadas em Goiás colocam o estado no celeiro mundial da inovação.

Caiado enfatizou o papel da Inteligência Artificial (IA) para aumentar a competitividade e citou a Política Estadual de Fomento à área, pioneira no Brasil, além do programa Epicentro da Inteligência Artificial. A iniciativa, com aporte de R$ 2 milhões, vai desenvolver projetos em saúde, educação e agronegócio, atraindo e acelerando startups em parceria com pesquisadores de outros países.

“É algo que nós estamos fazendo com vários pesquisadores na Índia, como também nos Estados Unidos, para que a gente possa desenvolver. É extremamente importante esse avanço nosso na área”, disse.

O Epicentro terá financiamento equity free — sem participação acionária do governo — e será dividido em quatro etapas. Cerca de 150 startups participarão da pré-incubação em setembro, e apenas 10 chegarão à fase final, recebendo R$ 200 mil em recursos estaduais, além de mentorias, infraestrutura de ponta e apoio para registro de propriedade intelectual.

Caiado defende inovação em IA para garantir crescimento do país, em evento do Instituto Esfera Brasil
Caiado enfatizou papel da Inteligência Artificial para aumentar competitividade e citou Política Estadual de Fomento à área, pioneira no Brasil, além do programa Epicentro da Inteligência Artificial, lançado recentemente (Foto: André Saddi)

O programa é fruto de parceria entre o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia/UFG) e o Hub Goiás, voltado ao empreendedorismo inovador.

Mediado pelo jornalista Jaime Spitzcovsky, o debate abordou também a regulação da IA. Caiado criticou o modelo atual de legislação no Brasil.

“A legislação brasileira que está aí, é uma legislação que, ao invés de incentivar, trava a pesquisa do país, ela criminaliza o criador. O que nós aprovamos e sancionamos em Goiás é código aberto, não se penaliza o desenvolvedor daquela inteligência artificial ou quem elaborou o software”, pontuou.

Ele alertou que o país não pode perder novas oportunidades globais.

“Nós já perdemos o nosso período de globalização. Nós não podemos perder a parte de energia que nós temos mais renovável. Nós não podemos mais perder a inteligência artificial”.

Diálogo sobre o Brasil

Caiado – governador mais bem avaliado do Brasil com 88% de aprovação, segundo a pesquisa Genial/Quaest – integrou o painel Entre Estados e Futuro: Liderança em Debate, ao lado dos governadores Cláudio Castro (RJ), Helder Barbalho (PA), Raquel Lyra (PE) e Romeu Zema (MG).

“No momento que você vê o potencial do governo e, ao mesmo tempo, tem um plano estratégico para recuperar a credibilidade do Estado, do governante, da política, da autoestima do povo, você faz com que o Estado responda à altura. Aí você tem patamares impressionantes”, declarou o governador goiano ao citar os resultados na segurança, educação, saúde, ações sociais e serviços digitais.

A exemplo de Goiás, a governadora pernambucana, Raquel Lyra, citou êxito do Porto Digital de Recife ao detalhar como a parceria acadêmica, pública e privada é central para estabelecer um ambiente de inovação.

“Nós alinhamos a nossa matriz econômica tradicional com o trabalho de inovação, ciência e tecnologia”, declarou.

O Porto Digital é parceiro do Hub Goiás, localizado em Goiânia. O trabalho apoia startups e empreendedores na criação e crescimento de negócios inovadores.

Fomento ao diálogo

O seminário contou ainda com a presença de autoridades como os governadores Tarcísio de Freitas (SP), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além de representantes do setor privado, como o presidente da Febraban, Isaac Sidney, e os economistas Zeina Latif e Marcos Lisboa.

O ex-presidente da República, Michel Temer, também participou da programação. O Instituto Esfera Brasil atua para fomentar o diálogo sobre o país. O grupo reúne empresários, empreendedores e a classe produtiva com a missão de engajar líderes em prol do Brasil. O foco é gerar discussões que visam a construção de um futuro melhor para a nação.

 

