Pesquisa do Procon aponta variação de até 58% no preço da água mineral e 22% no preço do gás

26 de agosto de 2025
procon anapolis

(Foto: Wanessa Faustino / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizou uma pesquisa comparativa de preços entre os dias 18 e 22 de agosto. O levantamento verificou os valores do gás e da água mineral no município, encontrando variações de até 58% nesses produtos.

A pesquisa foi realizada em 15 estabelecimentos locais: Ultragaz, Alô Gás, Top Gás, Unigás, Anagás Gás, Gás 18, Paraíso Gás, Mendes Gás, Goiás Gás, Altogás, Turbo Gás, Superchama, Moura Gás, Casa Gás e LS Gás.

Gás

O gás apresentou variação de até 22% no cilindro de 20 kg, sendo o menor preço de R$180,00 na Anagás e o maior de R$220,00 na Alô Gás. O cilindro de 45 kg também apresentou diferença de valores, com o maior preço na Moura Gás (R$450,00) e o menor na Mendes Gás e Turbo Gás (R$400,00), representando uma variação de 13%.

Outras unidades do produto também tiveram diferenças: botijão de 13kg (21%), o cilindro de 45kg para entrega (13%) e o botijão de 13kg com retirada no domicílio (10%).

Água mineral

A água mineral de 20 litros, vendida na portaria, apresentou variação de até 58%, com o menor preço na Mendes Gás (R$ 12,00) e o maior na Superchama (R$ 19,00). O mesmo produto, destinado à entrega, foi encontrado por R$ 15,00 na Ultragaz, Anagás, Paraíso Gás e Goiás Gás, e pelo valor mais alto na Superchama (R$ 19,00).

Orientações ao consumidor

O Procon orienta que os consumidores tomem algumas precauções para garantir a segurança e evitar acidentes, como não expor o botijão ao calor excessivo, o que pode causar vazamentos e aumentar o risco de acidentes.

Também é importante verificar se a mangueira não está vencida, manter o botijão sempre em pé e substituí-lo caso apresente rachaduras ou desgaste.

Em caso de dúvidas o consumidor pode entrar em contato pelos canais de atendimento pelo Zap da Prefeitura no número (62) 98551-6888 ou pelo número (62) 98551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.

