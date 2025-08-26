Inscrições para o 1º Canto Gastronômico terminam nesta quarta-feira

Edital seleciona 24 permissionários do ramo de alimentação e bebidas, que atuarão próximao ao Palco Cavalhódromo (Foto: Secult)

A Secretaria da Cultura (Secult) prorrogou até quarta-feira, 27 de agosto, às 17 horas, as inscrições gratuitas para o edital de seleção do 1º Canto Gastronômico, que fará parte da programação oficial do 24º Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis, a ser realizado entre os dias 9 e 14 de setembro.

O certame com todas as informações está disponível no site oficial do festival: cantodaprimavera.cultura.go.gov.br ou na plataforma Plateia Editais.

O edital vai selecionar 24 permissionários do ramo de alimentação e bebidas, que atuarão nas áreas de gastronomia do festival entre os dias 12 e 14 de setembro (sexta, sábado e domingo), próximas ao Palco Cavalhódromo. Cada estande contará com estrutura de 4m x 9m, equipada com balcão de atendimento e espaço para instalação de freezers, bancadas e utensílios próprios dos comerciantes selecionados.

As vagas estão distribuídas em quatro categorias: sanduíches, massas e salgados recheados (5 vagas + 2 cadastro reserva); refeições (5 vagas + 2 cadastro reserva); bebidas (10 vagas + 2 cadastro reserva); e doces e sobremesas (4 vagas + 2 cadastro reserva).

Uma das novidades é a exigência de que todos os selecionados que atuarem com alimentos ofereçam, obrigatoriamente, um prato social de sua especialidade, com preço máximo de R$ 12. O objetivo é democratizar o acesso à gastronomia durante o evento, garantindo diversidade e valores acessíveis ao público.

Sobre o Canto da Primavera

Apresentação musical durante o Canto da Primavera 2024 (Foto: Secult)

Criado para dar visibilidade à produção musical de Goiás, o Canto da Primavera chega à sua 24ª edição como uma política pública consolidada de valorização da música brasileira. O festival abre espaço para a diversidade de gêneros e se firma como uma importante vitrine para artistas de todo o estado.

O festival é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secult, em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação RTVE.

O evento conta ainda com o apoio de diversos parceiros, como as Secretarias de Estado da Retomada, Infraestrutura (Seinfra), Esporte e Lazer (Seel), Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), além de Goiás Social, Goiás Turismo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Saneago, Sesc Goiás e Prefeitura de Pirenópolis.