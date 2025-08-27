Anápolis adere a sistema nacional para garantir mais qualidade e segurança alimentar

27 de agosto de 2025
frutas

Adesão inclui políticas relacionadas a programas voltados ao acesso à água potável, aquisição de alimentos da agricultura familiar, além da construção de restaurantes populares e bancos de alimentos

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A nova adesão inclui Anápolis no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e foi feita pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais por meio da Diretoria de Proteção Social Básica. A adesão passa a vigorar a partir deste mês e tem como objetivo facilitar a implementação de políticas essenciais para combater a fome e garantir o acesso à alimentação.

A medida mostra o fortalecimento das ações sociais por parte da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais.

A adesão inclui políticas relacionadas a programas voltados ao acesso à água potável, aquisição de alimentos da agricultura familiar, além da construção de restaurantes populares e bancos de alimentos.

Como funciona a adesão

A adesão nº 11 foi publicada no Diário Oficial da União em 15 de agosto de 2025 pela Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome. Ela segue normas estabelecidas em decretos federais que regulamentam o SISAN. Com isso, Anápolis passa a integrar oficialmente o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, junto com outros 12 municípios.

Quais são os benefícios para o município

Com a adesão, Anápolis passa a ter prioridade em editais para programas federais, recebendo pontuações adicionais que facilitam o acesso a recursos destinados à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Isso possibilita ampliar ações como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), fortalecer a agricultura familiar e investir em equipamentos públicos de alimentação e nutrição.

Além disso, a cidade passa a integrar uma rede nacional de cooperação, o que garante maior apoio técnico e financeiro para desenvolver políticas públicas locais, promovendo qualidade de vida e mais dignidade para a população.

