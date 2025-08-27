Escola de Saúde Pública de Anápolis promove ações de incentivo ao aleitamento materno em parceria com as equipes do Banco de Leite

Profissionais da saúde participam de workshop sobre aleitamento materno

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre as atividades realizadas, a Escola de Saúde Pública promoveu um Workshop de Atualização para Profissionais da Rede de Atenção Primária à Saúde, a iniciativa foi realizada em parceria com as equipes do Banco de Leite Humano de Anápolis, com programação voltada para servidores da área, com orientações e dicas relacionadas ao assunto.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa tem como objetivo capacitar técnicos de referência e agentes comunitários de saúde, fortalecendo as ações de educação em saúde nas unidades básicas do município, ampliando o apoio às famílias e reforçando a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento infantil e a qualidade de vida da população.

A programação foi dividida em dois momentos: o primeiro contou com a capacitação de 290 profissionais da rede, nos dias 4 e 8 de agosto; o segundo contou com a realização de ações de educação permanente em todas as 49 unidades de saúde do município, com rodas de conversa envolvendo gestantes e equipes multiprofissionais.

De acordo com a coordenadora da Escola de Saúde Pública, Muriel Romeiro, as ações integram a valorização do aleitamento materno no município.

“O aleitamento materno é fundamental para um início de vida saudável. Por isso, realizamos a capacitação dos profissionais da Atenção Primária do município, com o objetivo de apoiar e orientar tanto as mães quanto suas redes de apoio sobre a importância dessa prática. Trata-se de um esforço coletivo, cujo propósito é promover e incentivar o aleitamento materno”, destacou Muriel.