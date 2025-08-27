Caiado participa do lançamento de “Raízes do Araguaia”

Ronaldo Caiado destaca que documentário ajuda na conscientização de poder desfrutar do rio, mas com toda orientação ambiental (Fotos: Walter Folador)

O governador Ronaldo Caiado ressaltou na noite desta terça-feira (26/08) o sucesso das ações do Programa Juntos Pelo Araguaia para a preservação e conservação de um dos principais rios goianos.

A declaração ocorreu durante a sessão especial de exibição do documentário Raízes do Araguaia, uma produção da Record Goiás que retrata a beleza, história e os desafios do rio, com foco na urgência e importância da recuperação ambiental do patrimônio natural. O lançamento da obra foi realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Caiado lembrou que conhece o Araguaia desde criança e acompanhou o processo de erosão e assoreamento do rio.

“Diante disso, uma das primeiras ações do nosso governo em 2019 foi criar o Juntos pelo Araguaia”, lembrou, ao fazer um balanço do programa.

“Já estamos bem avançados na área das cabeceiras do Alto Araguaia. Junto com as empresas parceiras que acreditam na recuperação ambiental, estamos protegendo todas as nascentes, combatendo as erosões, fazendo terraços, curvas de nível e replantio na área”, enumerou.

“Isso faz com que o Araguaia, cada vez mais, tome corpo, tenha uma garantia maior das suas nascentes e seja essa beleza reproduzida nesse documentário”, complementou o gestor goiano ao agradecer o apoio dos produtores da região.

“Com essa iniciativa, vocês estão preservando a condição de ter água nas propriedades. É importante esse grau de conscientização dos produtores e tivemos um bom engajamento das pessoas, que viram ressurgir as nascentes e córregos”, explicou.

Caiado agradeceu a TV Record pela produção do documentário, bem como pelo trabalho de conscientização realizado junto aos goianos.

“Vocês têm ajudado a promover eventos no Rio Araguaia levando a conscientização de poder desfrutar do rio, mas com toda orientação ambiental, para que as pessoas não destruam a natureza”, elogiou.

Já o secretário de Estado de Comunicação, Gean Carvalho, lembrou que a produção será exibida nacionalmente.

“É um projeto sensacional que mostra a beleza do Araguaia, um rio caudaloso e preservado, que influencia positivamente no turismo no estado”, comentou. Ao lado do jornalista Carlos Magno, que dirigiu o documentário, e do diretor executivo da Record Goiás, Cícero Rocha, Caiado agradeceu à emissora pela produção e pelo trabalho de conscientização realizado junto aos goianos (Foto: Walter Folador)

Sensibilizar

O documentário, dirigido e apresentado pelo jornalista Carlos Magno, tem como objetivo sensibilizar a sociedade, autoridades e especialistas para a conservação de um dos rios mais emblemáticos do Brasil, com foco na valorização das riquezas naturais e culturais do estado de Goiás.

A produção retrata a essência do rio e os esforços realizados para garantir sua preservação para as próximas gerações.

“É um projeto grandioso que tem tudo para dar certo, porque tem vontade política, gente envolvida e engajada, dinheiro e tecnologia para prosperar. É seguramente o projeto mais ambicioso de recuperação da nascente de um grande rio em todo o mundo”, enalteceu Magno ao falar do Juntos pelo Araguaia.

Após a exibição no cinema, o documentário será transmitido na TV aberta, ampliando sua abrangência e impacto.

O evento integra as ações do Projeto Record no Araguaia que, ao longo de quase três meses de atividades às margens do rio, percorreu mais de 300 quilômetros, consolidando-se como uma das maiores coberturas de engajamento e visibilidade da Record Goiás.

Ao longo de sua produção, Raízes do Araguaia contou com o trabalho de jornalistas, cinegrafistas, produtores e editores da emissora, unindo entretenimento, jornalismo e interatividade.

O diretor executivo da Record Goiás, Cícero Rocha, lembrou que a ideia de produzir o documentário veio da necessidade de levantar um sinal de alerta com relação à preservação do meio ambiente.

“Essa é a nossa prioridade, pois sabemos da importância da preservação da biodiversidade, para que as gerações futuras possam desfrutar de toda essa riqueza”, sublinhou.

Ações de conscientização

O Juntos pelo Araguaia é o maior projeto de revitalização de bacias hidrográficas do Brasil, abrangendo 16 municípios de Goiás.

Idealizado pelo Instituto Espinhaço e lançado em 2019, em Aragarças (GO), em parceria com o Governo de Goiás, seu objetivo é recuperar a bacia do Alto Rio Araguaia e promover uma mudança de visão e relacionamento das pessoas com a natureza.

Proposta visa equilibrar valores ecológicos, econômicos e sociais por meio de ações de reflorestamento, conservação de solo e água e transformação cultural.

Com governança inovadora e sem uso de recursos públicos, o programa conta com a adesão de empresas patrocinadoras, que investem na recomposição da vegetação e educação ambiental, enquanto instituições credenciadas executam as ações sob supervisão da Secretaria de Meio Ambiente (Semad).

Outra ação de destaque é a destinação de cerca de R$ 16 milhões para o Araguaia Vivo, para preservação e sustentabilidade da bacia do Rio Araguaia, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).

Iniciado em julho de 2023 e com conclusão da primeira fase prevista para julho de 2026, abrange pesquisa científica, educação ambiental, inovação tecnológica e levantamento da biodiversidade, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável na região.