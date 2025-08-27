Troca de ingressos para Anápolis x Botafogo-PB começa nesta quinta-feira (28)

27 de agosto de 2025
estadio jonas duarte

Trocas acontecem em dois pontos: na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A troca de ingressos do programa Torcida Premiada para o jogo entre Anápolis Futebol Clube e Botafogo-PB inicia nesta quinta-feira (28). A partida é válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025 e será realizada no próximo sábado (30/08), às 17h, no Estádio Jonas Duarte.

As trocas acontecem em dois pontos: na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping.

Pontos e horários para troca de ingressos

Estádio Jonas Duarte (Bilheteria da Arquibancada Descoberta)

• Quinta-feira (28/08): das 14h às 18h
• Sexta-feira (29/08): das 09h às 18h
• Sábado (30/08): das 13h às 16h

Rápido Anashopping

• Quinta-feira (28/08): das 14h às 18h
• Sexta-feira (29/08): das 08h às 17h30

Para realizar a troca, é necessário apresentar a Certidão Negativa do Imóvel (IPTU) e o documento original com foto do titular da certidão.

O Programa Torcida Premiada é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

