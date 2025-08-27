Troca de ingressos para Anápolis x Botafogo-PB começa nesta quinta-feira (28)
Trocas acontecem em dois pontos: na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping
(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
As trocas acontecem em dois pontos: na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido do Anashopping.
Pontos e horários para troca de ingressos
Estádio Jonas Duarte (Bilheteria da Arquibancada Descoberta)
• Quinta-feira (28/08): das 14h às 18h
• Sexta-feira (29/08): das 09h às 18h
• Sábado (30/08): das 13h às 16h
Rápido Anashopping
• Quinta-feira (28/08): das 14h às 18h
• Sexta-feira (29/08): das 08h às 17h30
Para realizar a troca, é necessário apresentar a Certidão Negativa do Imóvel (IPTU) e o documento original com foto do titular da certidão.
O Programa Torcida Premiada é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.