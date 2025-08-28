Agehab realiza capacitação do Aluguel Social para 39 municípios nesta quinta e sexta (28 e 29/08)

Representantes das Prefeituras estarão em Goiânia para receberem treinamento sobre inscrições e tecnologias utilizadas (Foto: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), realiza, nesta quinta e sexta-feira (28 e 29/08), treinamento para municípios que participam do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. A capacitação será voltada às equipes técnicas de 39 municípios, sendo 20 esperados na quinta e 19 na sexta-feira.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, informa que os representantes das prefeituras receberão orientações para que possam auxiliar os beneficiários durante as inscrições e recebimento do benefício. Segundo ele, são aguardadas cerca de 60 pessoas em cada dia de evento. “A Agehab oferece suporte técnico às equipes das gestões municipais, repassando informações sobre o processo de inscrição e envio de documentação. A iniciativa reforça a importância da parceria entre Estado e Município para chegar às pessoas que mais precisam da mão do poder público”, afirma Baldy.

O gerente do Aluguel Social, Luan Kaio, explica que os 39 municípios participantes deste treinamento terão inscrições abertas no início de setembro. “A maioria deles receberá o Aluguel Social pela primeira vez, ampliando o número de cidades atendidas para 184”, revela. Ele destaca ainda a importância do uso de novas tecnologias que facilitam o acesso da população ao programa, como o aplicativo do Aluguel Social, e o Inttegra Social, que funciona como um banco para pagamento mensal dos beneficiários.

Assunto: Capacitação de Municípios para Aluguel Social

Data: 28 e 29/08, quinta e sexta-feira

Horário: 13h

Local: Secretaria de Estado da Economia – Av. Ver. José Monteiro, 2233, Nova Vila, Goiânia – GO

