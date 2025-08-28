Semana da Pátria terá cerimônia de abertura no Centro Administrativo e programação durante toda a semana

Programação cívica inclui homenagens, execuções de hinos e participação de escolas e forças militares (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Na próxima segunda-feira (1º), a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoverá uma programação que incluirá um momento cívico, a execução do Hino Nacional e do Hino da Independência, que será interpretado pela banda da Base Aérea de Anápolis.

O evento contará com a presença de militares da Base Aérea, representantes do 3º Comando Regional da Polícia Militar, autoridades políticas e estudantes das escolas municipais Deputado José de Assis, Antônio Constante, João Amélio e Rosevir Ribeiro de Paiva, além do Centro Municipal de Educação Infantil Cremonez.

Ao longo da semana, a cerimônia será realizada em diversas unidades de ensino: na terça-feira (02), na quarta-feira (03), na Escola Elzira Balduíno, localizada no bairro Maracanã; na quinta-feira (04), na Escola Wady Cecílio, em Branápolis; e na sexta-feira (05), na Escola Professora Edinê Rodrigues Gomes, localizada na Vila São Jorge.

Desfile 7 de Setembro

O tradicional desfile cívico-militar será realizado no dia 7 de setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. A cerimônia começará às 8h, em frente ao Centro Administrativo Adhemar Santillo, e contará com a participação de mais de 20 instituições, incluindo militares e representantes de organizações civis locais.