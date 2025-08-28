3ª AgroSudeste coloca Silvânia no centro do agronegócio goiano

Vice-governador Daniel Vilela ao lado do prefeito de Silvânia, Carlos Mayer: “Evento representa a força do Agronegócio goiano.

Feira integrada à 38ª Exposição Agropecuária segue com shows, palestras, rodeio e espaço para empreendedores

Realizada entre os dias 26 e 31 de agosto, a AgroSudeste Goiás, agora em sua terceira edição e unida à 38ª Exposição Agropecuária de Silvânia, segue firme e cheia de movimento. Nesta sexta-feira (29), o evento já conta com atividades consolidadas e prepara a reta final com grandes atrações e uma forte programação técnica e cultural.

Segundo o prefeito e engenheiro agrônomo Carlos Mayer, a integração entre as duas feiras ampliou o alcance institucional e valorizou o cooperativismo, os pequenos produtores e as novidades tecnológicas no campo. “Essa união potencializou troca de conhecimentos, negócios e articulação com os setores público e privado”, destaca Mayer.

Agenda de sucesso

Desde sua abertura, a AgroSudeste já apresentou palestras de alto nível, expositores tecnológicos, o Pavilhão Sebrae com 28 micro e pequenos empreendedores e um forte viés de cooperação. Na abertura, o vice-governador Daniel Vilela marcou presença e enfatizou os investimentos em infraestrutura que favorecem o escoamento da produção regional.

No calendário de hoje, sexta-feira (29), destaca-se o “Dia C do Cooperativismo”, promovido em parceria com o OCB, além de atividades como a Caravana do SIM. Amanhã e no final de semana, o público poderá aproveitar o rodeio com o locutor Gleidson Rodrigues e shows nacionais: Jota Quest (29), Humberto & Ronaldo (30) e Gian & Giovani (31).

Cooperativismo e tecnologia

No Pavilhão Sebrae, presentes na feira desde o começo, microprodutores de mel, cachaça, embutidos e artesanato expõem seus produtos com apoio técnico e visibilidade. “O subsídio do Sebrae foi essencial para que pudessem participar”, afirmou um dos expositores, representando o impacto positivo da iniciativa.

Além disso, stands com máquinas agrícolas, tecnologia de energia solar e iniciativas inovadoras fortalecem a presença da modernização no meio rural. A união entre AgroSudeste e Exposição Agropecuária só reforça a tradição local com a renovação tecnológica e institucional.

Tradição, negócios e cultura

A parceria entre a AgroSudeste e a Exposição Agropecuária não é meramente simbólica: para o prefeito Mayer, “essa integração amplia o alcance para expositores e visitantes, potencializando a troca de conhecimentos, negócios e articulação com os setores público e privado”.

Além de dinamizar a economia e o agronegócio regional, o evento celebra a cultura local com rodeios, shows e exposição de cavaleiros, e reforça o papel da inovação e do empreendedorismo na construção de um futuro mais próspero e inclusivo para Silvânia e região.