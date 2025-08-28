3ª AgroSudeste coloca Silvânia no centro do agronegócio goiano

28 de agosto de 2025
daniel vilela

Vice-governador Daniel Vilela ao lado do prefeito de Silvânia, Carlos Mayer: “Evento representa a força do Agronegócio goiano.

Feira integrada à 38ª Exposição Agropecuária segue com shows, palestras, rodeio e espaço para empreendedores

Realizada entre os dias 26 e 31 de agosto, a AgroSudeste Goiás, agora em sua terceira edição e unida à 38ª Exposição Agropecuária de Silvânia, segue firme e cheia de movimento. Nesta sexta-feira (29), o evento já conta com atividades consolidadas e prepara a reta final com grandes atrações e uma forte programação técnica e cultural.

Segundo o prefeito e engenheiro agrônomo Carlos Mayer, a integração entre as duas feiras ampliou o alcance institucional e valorizou o cooperativismo, os pequenos produtores e as novidades tecnológicas no campo. “Essa união potencializou troca de conhecimentos, negócios e articulação com os setores público e privado”, destaca Mayer.

Agenda de sucesso

Desde sua abertura, a AgroSudeste já apresentou palestras de alto nível, expositores tecnológicos, o Pavilhão Sebrae com 28 micro e pequenos empreendedores e um forte viés de cooperação. Na abertura, o vice-governador Daniel Vilela marcou presença e enfatizou os investimentos em infraestrutura que favorecem o escoamento da produção regional.

No calendário de hoje, sexta-feira (29), destaca-se o “Dia C do Cooperativismo”, promovido em parceria com o OCB, além de atividades como a Caravana do SIM. Amanhã e no final de semana, o público poderá aproveitar o rodeio com o locutor Gleidson Rodrigues e shows nacionais: Jota Quest (29), Humberto & Ronaldo (30) e Gian & Giovani (31).

Cooperativismo e tecnologia

No Pavilhão Sebrae, presentes na feira desde o começo, microprodutores de mel, cachaça, embutidos e artesanato expõem seus produtos com apoio técnico e visibilidade. “O subsídio do Sebrae foi essencial para que pudessem participar”, afirmou um dos expositores, representando o impacto positivo da iniciativa.

Além disso, stands com máquinas agrícolas, tecnologia de energia solar e iniciativas inovadoras fortalecem a presença da modernização no meio rural. A união entre AgroSudeste e Exposição Agropecuária só reforça a tradição local com a renovação tecnológica e institucional.

Tradição, negócios e cultura

A parceria entre a AgroSudeste e a Exposição Agropecuária não é meramente simbólica: para o prefeito Mayer, “essa integração amplia o alcance para expositores e visitantes, potencializando a troca de conhecimentos, negócios e articulação com os setores público e privado”.

Além de dinamizar a economia e o agronegócio regional, o evento celebra a cultura local com rodeios, shows e exposição de cavaleiros, e reforça o papel da inovação e do empreendedorismo na construção de um futuro mais próspero e inclusivo para Silvânia e região.

Tags:

Veja também

baldy

Agehab realiza capacitação do Aluguel Social para 39 municípios nesta quinta e sexta (28 e 29/08)

28 de agosto de 2025
banda da base aerea

Semana da Pátria terá cerimônia de abertura no Centro Administrativo e programação durante toda a semana

28 de agosto de 2025
procon educa

Prefeitura de Anápolis realiza PROCON Educa no distrito de Interlândia

28 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

baldy

Agehab realiza capacitação do Aluguel Social para 39 municípios nesta quinta e sexta (28 e 29/08)

28 de agosto de 2025
banda da base aerea

Semana da Pátria terá cerimônia de abertura no Centro Administrativo e programação durante toda a semana

28 de agosto de 2025
daniel vilela

3ª AgroSudeste coloca Silvânia no centro do agronegócio goiano

28 de agosto de 2025
procon educa

Prefeitura de Anápolis realiza PROCON Educa no distrito de Interlândia

28 de agosto de 2025
Banner 3

Câmara Municipal de Itumbiara abre inscrições para Concurso Público com salários de até R$ 8,9 mil

28 de agosto de 2025