Prefeitura de Anápolis realiza PROCON Educa no distrito de Interlândia

28 de agosto de 2025
procon educa

Ação é voltada para alunos e pais da comunidade escolar e terá como tema “Consumidor Consciente: Entenda Seus Direitos” (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio do PROCON, promove na próxima quinta-feira, 28 de agosto, às 14h30, mais uma edição do PROCON Educa, na Escola Municipal Inácio Sardinha e Lisboa, em Interlândia. A ação é voltada para alunos e pais da comunidade escolar e terá como tema “Consumidor Consciente: Entenda Seus Direitos”.

A palestra será ministrada pela Dra. Nicole Teixeira, especialista em Direito do Consumidor. O PROCON Educa atua na rede municipal de ensino de Anápolis e seus distritos, levando linguagem acessível e abordagem prática para conscientizar sobre direitos básicos e promover formação cidadã desde cedo.

O projeto também aborda temas como educação financeira e preservação do meio ambiente, reforçando o compromisso da gestão municipal em aproximar a população do conhecimento necessário para evitar práticas abusivas e realizar escolhas de consumo mais seguras.

Tags:

Veja também

baldy

Agehab realiza capacitação do Aluguel Social para 39 municípios nesta quinta e sexta (28 e 29/08)

28 de agosto de 2025
banda da base aerea

Semana da Pátria terá cerimônia de abertura no Centro Administrativo e programação durante toda a semana

28 de agosto de 2025
daniel vilela

3ª AgroSudeste coloca Silvânia no centro do agronegócio goiano

28 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

baldy

Agehab realiza capacitação do Aluguel Social para 39 municípios nesta quinta e sexta (28 e 29/08)

28 de agosto de 2025
banda da base aerea

Semana da Pátria terá cerimônia de abertura no Centro Administrativo e programação durante toda a semana

28 de agosto de 2025
daniel vilela

3ª AgroSudeste coloca Silvânia no centro do agronegócio goiano

28 de agosto de 2025
procon educa

Prefeitura de Anápolis realiza PROCON Educa no distrito de Interlândia

28 de agosto de 2025
Banner 3

Câmara Municipal de Itumbiara abre inscrições para Concurso Público com salários de até R$ 8,9 mil

28 de agosto de 2025