Prefeitura de Anápolis realiza PROCON Educa no distrito de Interlândia

Ação é voltada para alunos e pais da comunidade escolar e terá como tema “Consumidor Consciente: Entenda Seus Direitos” (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A palestra será ministrada pela Dra. Nicole Teixeira, especialista em Direito do Consumidor. O PROCON Educa atua na rede municipal de ensino de Anápolis e seus distritos, levando linguagem acessível e abordagem prática para conscientizar sobre direitos básicos e promover formação cidadã desde cedo.

O projeto também aborda temas como educação financeira e preservação do meio ambiente, reforçando o compromisso da gestão municipal em aproximar a população do conhecimento necessário para evitar práticas abusivas e realizar escolhas de consumo mais seguras.