Câmara Municipal de Itumbiara abre inscrições para Concurso Público com salários de até R$ 8,9 mil

A Câmara Municipal de Itumbiara, em Goiás, anunciou a abertura de inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao preenchimento de vagas efetivas e à formação de cadastro de reserva.

O certame contempla oportunidades para candidatos de níveis Médio e Superior, oferecendo remuneração inicial de até R$ 8.977,82, além de Auxílio-Alimentação no valor de R$ 350,00 e plano de saúde subsidiado em 50% pelo Legislativo.

De acordo com o edital, o concurso será realizado em três etapas:

Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Discursiva, também eliminatória e classificatória, destinada a todos os cargos;

Avaliação de Títulos, exclusivamente para o cargo de Procurador do Legislativo, de caráter classificatório.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), entre 16h do dia 13 de outubro de 2025 e 16h do dia 6 de novembro de 2025. As taxas variam de acordo com a escolaridade exigida:

R$ 62,00 para cargos de Nível Médio Completo;

R$ 63,00 para cargos de Nível Superior Completo.

Será permitido ao candidato se inscrever para até dois cargos, desde que as provas estejam programadas em turnos distintos.

A confirmação da inscrição, com informações sobre data, horário, local de prova e sala de aplicação, estará disponível a partir das 16h do dia 1º de dezembro de 2025, no site do Instituto Consulplan, por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

As Provas Objetivas e Discursivas serão aplicadas em Itumbiara/GO, no dia 7 de dezembro de 2025 (domingo), em dois turnos.

O concurso público representa uma importante oportunidade para profissionais que desejam ingressar na carreira pública no Legislativo Municipal de Itumbiara, com estabilidade e benefícios atrativos.

O edital completo, com todos os detalhes sobre o cronograma, requisitos, conteúdo programático e regras do certame, está disponível no site do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br. Para mais informações entre em contato pelo telefone 0800-100-4790 ou pelo “Fale Conosco” disponível no site oficial.