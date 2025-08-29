Rimet Jules mobiliza apoio para inscrições do PRONATEC Mulheres Mil em Anápolis

Vereador coloca gabinete e escritório político à disposição para orientar mulheres interessadas em cursos gratuitos com bolsa de até R$ 720 por mês

O vereador Rimet Jules (PT) está à frente da mobilização para garantir que mulheres de Anápolis tenham acesso às vagas do PRONATEC Mulheres Mil, programa do governo federal. O parlamentar disponibilizou seu gabinete na Câmara Municipal e o escritório político no Recanto do Sol para auxiliar no processo de inscrição e esclarecer dúvidas das interessadas.

As inscrições presenciais acontecem entre os dias 15 de agosto e 7 de setembro de 2025, e as aulas terão início em 29 de setembro. O programa oferece bolsa estudante no valor de R$ 4,50 por hora/aula, o que pode representar até R$ 720 por mês durante a capacitação.

Em Anápolis, serão ofertadas vagas para os cursos de Confeccionador de Bijuterias, Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Padeiro, Assistente Administrativo, Cuidador de Idoso e Libras – Básico, em horários vespertinos e noturnos. As inscrições podem ser feitas em três locais: o Colégio Estadual Professor Faustino, no Centro; a Capela Sagrado Coração de Jesus, na Vila Jaiara; e a Igreja do Evangelho Quadrangular, no Setor Central.

Para mais informações e orientação, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (62) 3099-9937 ou (62) 98341-7180.

“Queremos garantir que nenhuma mulher fique de fora por falta de informação ou orientação. Nosso gabinete está de portas abertas para apoiar e acompanhar cada uma que queira se inscrever nesse processo”, destacou o vereador Rimet Jules.