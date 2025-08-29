Economia goiana é a quarta que mais cresce no país

29 de agosto de 2025
agronegocio
Avanço da economia goiana foi de 5,4%, superando a média nacional, que ficou em 3,2%. segundo dados do IBCR (Foto: Secom)

A economia goiana foi a quarta com maior crescimento no país na variação acumulada no ano, de janeiro a junho de 2025, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central e analisado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

O avanço foi de 5,4%, superando a média nacional, que ficou em 3,2% no mesmo indicador.

No acumulado dos últimos 12 meses, Goiás apresentou crescimento de 4,3%, desempenho que também ficou acima da média brasileira (3,9%). Já na variação mensal interanual, na comparação entre junho de 2025 e o mesmo mês de 2024, Goiás teve alta de 2,1%, enquanto o Brasil avançou 1,4%.

“O bom desempenho da economia em Goiás reflete os investimentos estratégicos e a expansão de setores promissores, resultando em mais emprego e renda para a população goiana”, destaca o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Sobre o IBCR

O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central, é divulgado mensalmente. De acordo com a instituição financeira, ele permite o acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, enquanto o PIB, divulgado trimestralmente, fornece um retrato mais amplo da economia.

O IBCR é baseado em dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Anual de Serviços (PAS), Produção Agrícola Municipal (PAM), entre outras fontes oficiais.

Editado por  via Secretaria-Geral de Governo – Governo de Goiás
