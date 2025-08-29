Inscrições para aulas de teatro na Escola de Teatro de Anápolis seguem até sexta-feira (29)

Curso é gratuito e voltado para crianças a partir de 7 anos, além de adolescentes e adultos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O curso é gratuito e voltado para crianças a partir de 7 anos, além de adolescentes e adultos. As turmas contam com duas aulas semanais, com foco no desenvolvimento artístico, expressão corporal, oralidade e demais práticas teatrais.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, o projeto tem como objetivo incentivar a formação cultural da população, fortalecer a cena teatral do município e contribuir para a formação de novos artistas locais. As aulas são ministradas por profissionais da área, na sede da Escola Elídia Simonetti.

Os interessados devem entrar em contato exclusivamente pelo WhatsApp, por meio do número (62) 3902-1501, para efetuar a inscrição.