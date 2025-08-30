Procon Anápolis apreende 150 kg de produtos vencidos em mais uma etapa da Operação “Olho na Validade”

Todos os produtos irregulares foram imediatamente retirados de circulação (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A fiscalização também constatou irregularidades no armazenamento de diversos produtos. Itens que, segundo a rotulagem e as recomendações do próprio fabricante, deveriam estar mantidos congelados foram encontrados apenas resfriados, situação que compromete a segurança alimentar e pode gerar riscos à saúde da população.

Todos os produtos irregulares foram imediatamente retirados de circulação.

De acordo com o diretor do Procon Anápolis, Longuimar José, a operação tem como objetivo proteger os consumidores anapolinos contra práticas abusivas e assegurar o direito básico à saúde e à segurança, previsto em lei.

“O consumidor não pode ser lesado ao adquirir produtos que já estão vencidos ou que não são armazenados da forma correta. Essas práticas ferem a legislação de defesa do consumidor e colocam em risco a saúde da população”, destacou o diretor.

O Procon reforça que continuará intensificando as operações de campo, visando garantir maior transparência, segurança e respeito aos direitos do consumidor em Anápolis.