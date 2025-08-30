Procon Anápolis apreende 150 kg de produtos vencidos em mais uma etapa da Operação “Olho na Validade”

30 de agosto de 2025
de olho na validade

Todos os produtos irregulares foram imediatamente retirados de circulação (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realizou, nesta quinta-feira (28), mais uma fase da Operação “Olho na Validade”, que integra o planejamento de fiscalizações rotineiras do órgão.Durante a ação, os agentes apreenderam aproximadamente 150 kg de produtos alimentícios que estavam sendo comercializados fora do prazo de validade e, portanto, impróprios para consumo, conforme dispõe o artigo 18, §6º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

A fiscalização também constatou irregularidades no armazenamento de diversos produtos. Itens que, segundo a rotulagem e as recomendações do próprio fabricante, deveriam estar mantidos congelados foram encontrados apenas resfriados, situação que compromete a segurança alimentar e pode gerar riscos à saúde da população.

Todos os produtos irregulares foram imediatamente retirados de circulação.

De acordo com o diretor do Procon Anápolis, Longuimar José, a operação tem como objetivo proteger os consumidores anapolinos contra práticas abusivas e assegurar o direito básico à saúde e à segurança, previsto em lei.

“O consumidor não pode ser lesado ao adquirir produtos que já estão vencidos ou que não são armazenados da forma correta. Essas práticas ferem a legislação de defesa do consumidor e colocam em risco a saúde da população”, destacou o diretor.

O Procon reforça que continuará intensificando as operações de campo, visando garantir maior transparência, segurança e respeito aos direitos do consumidor em Anápolis.

Tags:

Veja também

Anápolis X Botafogo

Assista a Anápolis X Botafogo-PB neste sábado (30.08) pela Nova FM, link aqui:

30 de agosto de 2025
oficina de paes e bolos

Oficina de Pães Diversos forma novos empreendedores em Anápolis

30 de agosto de 2025
doacao de orgaos

Saúde lança campanha Setembro Verde de incentivo à doação de órgãos e tecidos

30 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

Anápolis X Botafogo

Assista a Anápolis X Botafogo-PB neste sábado (30.08) pela Nova FM, link aqui:

30 de agosto de 2025
oficina de paes e bolos

Oficina de Pães Diversos forma novos empreendedores em Anápolis

30 de agosto de 2025
doacao de orgaos

Saúde lança campanha Setembro Verde de incentivo à doação de órgãos e tecidos

30 de agosto de 2025
secretaria da economia

Goiás conquista 5ª posição em solidez fiscal no Ranking de Competitividade dos Estados

30 de agosto de 2025
de olho na validade

Procon Anápolis apreende 150 kg de produtos vencidos em mais uma etapa da Operação “Olho na Validade”

30 de agosto de 2025