Goiás conquista 5ª posição em solidez fiscal no Ranking de Competitividade dos Estados

Goiás subiu quatro posições no pilar de Solidez Fiscal do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, saindo da 9ª para a 5ª colocação. Desde 2019, quando ocupava o 21º lugar, o Estado vem se destacando e, agora, figura entre os cinco mais bem avaliados do país.

O avanço é reflexo das medidas estruturais de ajuste, adotadas pela Secretaria da Economia, e do compromisso com a responsabilidade na condução das contas públicas. O ranking foi divulgado na quarta-feira (27/08).

Entre os destaques, Goiás evoluiu no indicador Solvência Fiscal, subindo quatro posições. O resultado reflete medidas como a renegociação de contratos, o incremento no pagamento de precatórios e a maior rentabilidade das disponibilidades financeiras.

O Estado também avançou na Regra de Ouro, que mede a capacidade de investir com recursos próprios, sem recorrer a empréstimos. O equilíbrio financeiro e a boa gestão da tesouraria permitiram ampliar investimentos e reforçar a responsabilidade na condução das contas públicas.

No Sucesso do Planejamento Orçamentário, Goiás apresentou o maior salto: subiu nove posições, da 24ª para a 15ª. A melhoria foi impulsionada por ajustes de despesas, modernização de processos e sistemas, integração entre unidades de orçamento e implantação do novo Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), além do reconhecimento das melhores práticas por meio do Ranking de Execução Orçamentária.

O secretário da Economia, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, ressalta que os resultados reforçam o compromisso da gestão com a responsabilidade fiscal.

“Esse resultado mostra que Goiás alcançou um novo patamar de responsabilidade, abrindo caminho para o Estado continuar se desenvolvendo”, afirmou.

O subsecretário do Tesouro Estadual, Wederson Xavier de Oliveira, lembrou que Goiás saiu da 21ª posição em solidez fiscal em 2019 para figurar hoje entre os cinco primeiros do país.

“Foram medidas de ajuste, reestruturação de passivos e disciplina fiscal que permitiram essa virada, sempre acompanhadas de avanços em transparência e qualidade da informação”, ressaltou.

O subsecretário Central de Orçamento, Mário Mendes Barbosa Júnior, destacou que o avanço foi possível graças à gestão eficiente dos recursos, à transparência dos dados e ao diálogo permanente com os órgãos setoriais. “Tudo foi feito sem decisões unilaterais e sem prejuízo às entregas do governo”, afirmou.

Ele lembrou ainda que Goiás cumpriu integralmente o teto de gastos do Regime de Recuperação Fiscal e avaliou como extremamente positiva a evolução de nove posições no indicador de Sucesso do Planejamento Orçamentário do Centro de Liderança Pública (CLP) em apenas um ano.

1° lugar em Qualidade da Informação

Pelo segundo ano consecutivo, Goiás ainda conquistou o 1º lugar no indicador de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal do CLP, resultado do compromisso da Superintendência Central de Contabilidade, da Subsecretaria do Tesouro Estadual e das unidades setoriais de contabilidade com a transparência das contas do Estado.