Saúde lança campanha Setembro Verde de incentivo à doação de órgãos e tecidos

30 de agosto de 2025
doacao de orgaos
Lançamento da campanha Setembro Verde será às 9 horas de segunda-feira (1º/09), no auditório do Hugol, em Goiânia (Foto: SES)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) lança, na segunda-feira (1º/09), a campanha Setembro Verde, voltada para sensibilizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. O evento será às 9 horas, no auditório do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), com a presença de autoridades e pessoas envolvidas com os processo de captação e transplante.

Na ocasião, será feita ainda homenagem a familiares que aceitaram a doação de órgãos de um ente querido e de outra pessoa que recebeu um transplante.

Doação de órgãos

Em Goiás há, atualmente, 2.435 pessoas aguardando na fila para receber uma doação, seja de órgãos ou de tecidos. A maior fila, no momento, é para doação de tecidos (córneas), com 1.731 pacientes aguardando, seguida por rins (685) e fígado (14).

A recusa familiar continua sendo um dos principais desafios, tendo atingido, entre janeiro e julho deste ano, 71%.

No ano passado, o estado atingiu um novo recorde em número de doadores efetivos de órgãos, chegando a 114, o maior número da série histórica. Ao todo, foram captados 1.168 órgãos e tecidos em 2024 e realizados 890 transplantes de órgãos e tecidos.

O Hospital Estadual Dr Alberto Rassi (HGG) foi responsável por 98% do total de transplantes de órgãos sólidos. Em 2025 (até julho), foram realizados 481 transplantes de órgãos e tecidos no estado.

HGG tem aumento no número de transplantes

Serviço
O que: Governo de Goiás lança campanha Setembro Verde de incentivo à doação de órgãos e tecidos
Quando: Segunda-feira, 1º/09
Horário: 9h
Onde: Auditório do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) – Av. Anhanguera, 14.527 – St. Santos Dumont, Goiânia – GO

 

Editado por  via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás
