Oficina de Pães Diversos forma novos empreendedores em Anápolis

30 de agosto de 2025
oficina de paes e bolos

Projeto da Prefeitura capacita moradores e incentiva geração de renda por meio da panificação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, encerrou nesta quinta-feira (28) mais uma turma da Oficina de Pães Diversos, realizada no Centro de Formação Profissional (CENFOR), no bairro Munir Calixto.

A oficina foi concluída com um workshop de confecção de bolo gelado, no qual os alunos aprenderam técnicas de preparo, armazenamento e finalização.

O aprendizado pode ir além da sala de aula, sendo utilizado no empreendedorismo, como é o caso de Edson, um dos participantes, que pretende aplicar os conhecimentos adquiridos para iniciar o próprio negócio.

“Eu tenho o sonho de montar um negócio por conta própria e estou aproveitando essa oportunidade que a prefeitura está nos dando, de fazer um curso gratuito. Foi muito bom, eu gostei muito. É um trabalho muito importante para esta cidade. Creio que, assim como eu, existem outras pessoas que também têm esse sonho”, contou.

De acordo com o diretor de Trabalho, Emprego e Renda, Ivan Espíndola, a previsão é de que a capacitação terá novas edições nos próximos meses.

“A nossa alegria é saber que muitas pessoas estão aprendendo, empreendendo e voltando a sonhar. Queremos levar este projeto para toda a cidade, para que toda a população possa desfrutar desse benefício oferecido”, explicou o diretor.

