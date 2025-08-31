Anápolis bate Botafogo-SP e confirma permanência na Série C
Galo da Comarca faz 2×0 nos paraibanos e, diante de seu torcedor, conquista objetivo da manutenção na Terceira Divisão
Por Murilo Nascente – Assessoria de Comunicação FGF
Foto: Paulo Vieira/Anápolis
Jogando no estádio Jonas Duarte, neste sábado (30), o Anápolis confirmou a sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série C para 2026. A manutenção foi conquistada após a vitória sobre o Botafogo-PB, por 2 x 0, no estádio Jonas Duarte.
O Galo da Comarca entrou na rodada final da primeira fase dependendo apenas de si para garantir a permanência. Em caso de vitória, como aconteceu, nenhum outro resultado poderia atrapalhar a vida tricolor. A equipe goiana encerrou sua participação no Brasileirão Série C somando 23 pontos, na 15ª colocação.
Esta foi a primeira participação na Série C na história do Anápolis. A vaga foi conquistada com o vice-campeonato do Brasileiro Série D na última temporada.
Confira a ficha técnica do jogo:
Anápolis 2 x 0 Botafogo-PB – Brasileirão Série C- 19ª rodada
Data: 30/09/2025
Horário: 17h
Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis/GO
Gols: Fernandinho e Michael (contra) (Anápolis)
Público pagante: 3.290
Público presente: 3.645
Renda: 112.235.00