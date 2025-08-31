Plano Estadual prevê elevar em 50% número de detentos no trabalho até 2026

31 de agosto de 2025
detentos trabalhando
Polícia Penal possui 44 parcerias por meio de Termos de Cooperação, sendo 37 com municípios e outras sete com órgãos estaduais e entidades públicas (Foto: Polícia Penal)

Com o objetivo de elevar o número de apenados e apenadas executando atividades laborais, a Polícia Penal de Goiás implantou o Plano Estadual de Trabalho do Sistema Penal, com vigência até 2026. As principais metas são elevar em 20% o número de pessoas privadas de liberdade trabalhando em 2025, com projeção de alcance de 50% até 2026.

Outra meta do Plano Estadual é aumentar o número de vagas de trabalho por meio de parcerias público/privada e remuneradas pelo Estado de Goiás, fomentar convênios de capacitação profissional com o Sistema “S” e ampliar as cooperações com entes públicos municipais.

“Atualmente, a instituição atua em diversos eixos para fomentar a política de trabalho: parcerias com a iniciativa privada (trabalho interno ou externo), com municípios (trabalho externo), órgãos estaduais (trabalho externo), oficinas próprias e a utilização da mão de obra de reeducandos para a manutenção e conservação das próprias unidades prisionais”, revela o gerente de Produção Agropecuária e Industrial da PPGO, Paulo Sérgio Silva Santos.

A Polícia Penal possui 44 parcerias por meio de Termos de Cooperação, sendo 37 com municípios e outras sete com órgãos estaduais e entidades públicas. Além disso, estão em trâmite processual outras 17 parcerias com municípios.

Em relação às parcerias público-privadas, por meio de edital de chamamento público, a Polícia Penal instituiu 10 parcerias com empresas privadas, por meio da cessão de áreas localizadas no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, e em outras unidades do Estado.

Objetivos do Plano Estadual de Trabalho do Sistema Penal

  • Propor a contratação de servidores por meio de concurso público, assim como o reforço da equipe de trabalho penal;
  • Estimular a qualificação dos servidores públicos para desempenhar o Plano Estadual do Trabalho;
  • Fomentar a construção de espaços destinados ao trabalho em unidades penais;
  • Colaborar com a modernização do sistema de gestão penitenciária “Goiáspen” para criação de filtros e obtenção de dados;
  • Propor o aumento de vagas de trabalho por meio de parcerias público/privada e remuneradas pelo Estado;
  • Fomentar parcerias de capacitação profissional com o Sistema “S” e ampliar parcerias com entes públicos municipais;
  • Estimular o aumento o número de pessoas privadas de liberdade em atividade laboral em 50% até 2026.

 

Editado por  via Diretoria-Geral de Polícia Penal – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

aeroporto gyn

Turismo cresce e Aeroporto de Goiânia registra maior movimentação em 70 anos

31 de agosto de 2025
paciente

HEF alerta sobre riscos de ataques de animais peçonhentos durante tempo seco em Goiás

31 de agosto de 2025
gado

Inscrições ao Programa de Melhoramento Genético vão até 23 de setembro

31 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

aeroporto gyn

Turismo cresce e Aeroporto de Goiânia registra maior movimentação em 70 anos

31 de agosto de 2025
paciente

HEF alerta sobre riscos de ataques de animais peçonhentos durante tempo seco em Goiás

31 de agosto de 2025
gado

Inscrições ao Programa de Melhoramento Genético vão até 23 de setembro

31 de agosto de 2025
detentos trabalhando

Plano Estadual prevê elevar em 50% número de detentos no trabalho até 2026

31 de agosto de 2025
galo

Anápolis bate Botafogo-SP e confirma permanência na Série C

31 de agosto de 2025