Inscrições ao Programa de Melhoramento Genético vão até 23 de setembro

Com investimento de R$ 3 milhões, projeto visa beneficiar e capacitar 450 agricultores familiares produtores de leite (Foto: Giovanna Curado/Seapa)

O Governo de Goiás ampliou o prazo de inscrições para o Programa de Melhoramento Genético Bovino para Agricultura Familiar. Agora, produtores de leite interessados em participar terão até o dia 23 de setembro para realizar o cadastramento disponível no site da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

A proposta da iniciativa é fortalecer a cadeia leiteira, levando tecnologia e capacitação aos produtores, por meio do uso da Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) e de treinamentos em áreas como gestão, sanidade e nutrição animal. O programa atende a todas as regiões de Goiás, garantindo que produtores de diferentes localidades tenham acesso às mesmas oportunidades de modernização dos rebanhos e de aumento da renda.

“A previsão é que o programa beneficie 450 agricultores familiares produtores de leite, com um investimento de R$ 3 milhões oriundos do Fundo Protege. Queremos garantir que todos os interessados tenham a oportunidade de participar”, afirmou o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende.

Onde se inscrever

O prazo para inscrição foi prorrogado e segue até o dia 23 de setembro. Interessados em participar do Programa de Melhoramento Genético Bovino para Agricultura Familiar devem preencher e enviar o formulário de cadastramento, disponível em: https://goias.gov.br/agricultura/programa-de-melhoramento-genetico-bovino-para-agricultura-familiar/.