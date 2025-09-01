Divulgada programação oficial do Canto da Primavera

Programação musical do Canto da Primavera será realizada em locais históricos de Pirenópolis (Fotos: Secult Goiás)

A Secretaria da Cultura (Secult) divulga nesta segunda-feira (1º/9) a programação oficial do 24° Canto da Primavera 2025 – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis, que será realizada entre os dias 9 e 14 de setembro. A lista completa com os dias e horários das apresentações está disponível no site oficial do festival: cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.

Neste ano, a programação reúne 70 atrações musicais, totalmente gratuitas, número recorde na história da Mostra, com apresentações em espaços como o Coreto, a Praça da Matriz, o Teatro Sebastião Pompeo de Pina, o Cavalhódromo e outros locais históricos de Pirenópolis.

Os cachês variam de R$ 4 mil a R$ 20 mil, conforme o formato e o palco das apresentações. Além dos talentos locais e regionais, o festival contará com shows de três grandes nomes da música brasileira: Ana Carolina, Xande de Pilares e Pato Fu, que somam diversidade e visibilidade à cena goiana.

Maíra Lemos está entre as atrações do festival (Foto: Divulgação)

Canto Gastronômico

`Pela primeira vez, o festival abre espaço para a edição do Canto Gastronômico como uma ação que se soma à programação musical do festival para valorizar a economia criativa.

No total, foram selecionados 24 fornecedores do ramo de alimentação e bebidas, que atuarão nas áreas gastronômicas do evento entre os dias 12 e 14 de setembro, próximas ao Palco Cavalhódromo. As vagas foram distribuídas em quatro categorias: sanduíches, massas e salgados recheados; refeições; bebidas; e doces e sobremesas.

Uma das novidades é a obrigatoriedade de cada permissionário oferecer um “prato social” de sua especialidade, vendido a no máximo R$ 12, democratizando o acesso à gastronomia durante o festival e garantindo diversidade de opções ao público.

Canto em Todos os Cantos

Mapa divulga distância entre palcos (Imagem: Secult)

A edição 2025 do Canto da Primavera conta, ainda, com apresentações musicais instrumentais, além de cortejos marciais. Foram selecionados 11 artistas goianos para realizarem suas performances em locais alternativos, como a Ponte de Pedra e a Praça do Bonfim.

O festival promove pela primeira vez oficinas de canto e prática musical voltadas para alunos da rede municipal. As atividades acontecem entre os dias 9 e 11 de setembro, com a participação de estudantes de seis escolas municipais.

O Canto da Primavera 2025 registrou também um crescimento expressivo no número de inscrições em seus editais. Foram contabilizadas 452 propostas neste ano no certame de apresentações artísticas, contra 359 em 2024, o que representa um aumento de 26%.

O novo certame desta edição – Canto em Todos os Cantos – também surpreendeu, recebendo 54 inscrições de artistas interessados em integrar a programação. Além disso, o número de cidades representadas também cresceu, alcançando 39 municípios goianos.

O festival é realizado pelo Governo de Goiás, por meio Secult, em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação RTVE, e conta ainda com o apoio de diversos parceiros, como as Secretarias de Estado da Retomada, Infraestrutura (Seinfra) e Esporte e Lazer (Seel), Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), além de Goiás Social, Goiás Turismo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Saneago, Sesc Goiás e Prefeitura de Pirenópolis.