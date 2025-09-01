Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de informática básica na UAB Anápolis

1 de setembro de 2025
computadores

Aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 8:30 às 10h (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em aprender sobre tecnologia e aprimorar os conhecimentos em informática podem se inscrever no curso gratuito de Informática Básica oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Universidade Aberta do Brasil – Polo Anápolis, localizada no Ceitec, na Avenida Professora Zenaide Roriz, no bairro Jundiaí.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente nesta segunda-feira (1º), das 13h30 às 17h30, e na terça-feira (2), das 8h30 às 12h, no polo da UAB de Anápolis, local onde serão realizadas as aulas.

Para realizar a inscrição, os interessados devem levar os documentos originais e cópias do CPF, RG e comprovante de endereço. Caso seja menor de idade, o candidato deve estar acompanhado pelos responsáveis, que assinarão o Termo de Matrícula.

As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 8:30 às 10h.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números (62) 99903-8589 e (62) 99179-0546.

