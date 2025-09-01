Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de informática básica na UAB Anápolis
Aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 8:30 às 10h (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
As inscrições podem ser feitas gratuitamente nesta segunda-feira (1º), das 13h30 às 17h30, e na terça-feira (2), das 8h30 às 12h, no polo da UAB de Anápolis, local onde serão realizadas as aulas.
Para realizar a inscrição, os interessados devem levar os documentos originais e cópias do CPF, RG e comprovante de endereço. Caso seja menor de idade, o candidato deve estar acompanhado pelos responsáveis, que assinarão o Termo de Matrícula.
As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 8:30 às 10h.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números (62) 99903-8589 e (62) 99179-0546.