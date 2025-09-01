População estimada da RIDE chega a 4,8 milhões

Vista de Valparaíso de Goiás (Foto: SEDF-GO)

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) deve alcançar, em 2025, quase 4,8 milhões de habitantes, segundo o relatório “Estimativas da População’’, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2022, eram 4,48 milhões, o que representa um salto de quase 290 mil pessoas em apenas três anos. O levantamento coloca a RIDE como a quarta região metropolitana que mais cresce no país.

Esse avanço reflete o fortalecimento dos municípios goianos que compõem a região. Enquanto Brasília concentra cerca de 2,9 milhões de moradores, cidades como Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama, Luziânia, Águas Lindas e Formosa registram forte crescimento populacional, consolidando o Entorno como espaço estratégico para políticas públicas.

Transporte urbano de Luziânia (Foto: SEDF-GO)

De acordo com o secretário do Entorno, Pábio Mossoró, a expansão está ligada aos investimentos em infraestrutura, educação, moradia e saúde, mas também traz desafios. “O Entorno cresceu muito nos últimos 15 anos. Agora, o nosso desafio é transformar esse crescimento em qualidade de vida”, afirmou.

Entre as prioridades, ele destacou o transporte público semiurbando entre a capital e cidades do Entorno, considerado o principal gargalo. “Estamos implementando o consórcio interfederativo que unirá Goiás e o DF na gestão do sistema de transporte, para garantir mais qualidade, eficiência e tarifas acessíveis aos trabalhadores da região”, completou.