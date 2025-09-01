Quarta Cultural recebe musical “Tropicália de Rita e Gal” no Teatro Municipal

1 de setembro de 2025
quarta cultural

Iniciativa é promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Teatro Municipal de Anápolis recebe, nesta quarta-feira (3), às 19h, mais uma edição semanal da Quarta Cultural. O evento contará com a apresentação do musical “Tropicália de Rita e Gal”, do grupo Os Novos Goianos. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Tropicália de Rita e Gal” é um espetáculo que revisita a história da música popular brasileira no final dos anos 1960, retratando com fidelidade o movimento tropicalista. A produção homenageia duas grandes musas do movimento, Gal Costa e Rita Lee, incorporando suas canções com arranjos contemporâneos. Com direção geral do premiado dramaturgo Fernando Fernandes e direção musical de Jorge Recife, o musical celebra a riqueza da MPB e conta com um elenco formado por Hayla Ticiane, Lucky at Yourself, Leo Campos e Ricardo Evangelista.

Paralelamente à apresentação, na área externa do teatro, acontece a tradicional Feira Cultural com Praça Gastronômica, reunindo arte, artesanato e culinária local. Interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.

