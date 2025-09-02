Ação de limpeza no Jardim Botânico de Anápolis terá foco no combate ao Aedes aegypti e na educação ambiental

Ação será realizada das 8h às 11h e contará com um café da manhã, atividades educativas e a busca por possíveis focos do mosquito transmissor da dengue no local

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento terá a parceria dos Agentes de Endemias (Gerência de Controle de Vetores), do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), da Brigada Guardiões do Cerrado do Corpo de Bombeiros (CBM-GO), de um representante do BPMOA-GO e dos estudantes do 8º e 9º ano da Escola Municipal Gomes Santana Ramos, do Distrito de Souzânia.

De acordo com a Subsecretaria de Meio Ambiente, a iniciativa tem como objetivo promover a educação ambiental e incentivar o combate à dengue.

Além disso, a ação busca conscientizar a população sobre a importância de manter os ambientes limpos e livres de recipientes que possam acumular água parada, evitando a proliferação do mosquito transmissor.